Crnogorci razbijeni i poslati kući sa Evropskog prvenstva! Eliminisao ih tim koji nikad nije pobijedio na EP

Težak poraz reprezentacije Crne Gore u rukometu.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Crne Gore ispala je sa Evropskog prvenstvu u rukometu jer je izgubila od Farskih Ostrva 24:37, za drugi neuspjeh u uvodna dva kola. Poslije poraza protiv Slovenije u prvom kolu (40:41), Crnogorci su bez šanse da uđu u "glavnu rundu" turnira i oprostiće se od turnira u Norveškoj za dva dana, 20. januara, utakmicom protiv Švajcarske.

Crnogorsku reprezentaciju predvodi francuski legendarni as Didije Dinar (49) i sa njim na čelu nije uspjela da uđe u drugu fazu na drugom EP zaredom. Na prethodnom, 2024. godine u Njemačkoj, takođe je bila eliminisala u uvodnoj rundi, a od turnira se oprostila pobjedom protiv Srbije 30:29.

I ovog januara Crnogorci će igrati samo za utješnu pobjedu u posljednjem kolu, jer su ih Farani rutinski pobijedili u utakmici u kojoj su morali da pobijede.

Radojica Čepić, Miodrag Ćorsović, Vuko Borozan i Luka Radović su postigli po tri pogotka, a Farska Ostrva je predvodio Oli Mitun (20), sa perfektnim učinkom od 10 golova iz 10 šuteva. Tom učinku dodao je čak 11 asistencija.

Šta tek reći za Paulija Jakobsena, golmana Farskih Ostrva koji brani u drugoj ligi Danske, a koji je završio meč sa 15 odbrana i 44 odsto zaustavljenih šuteva protivnika.

Farani su u prvom kolu igrali neriješeno protiv Švajcarske i s obzirom na ubjedljivu pobjedu protiv Crne Gore stekli su dobru gol-razliku, koja bi mogla da odlučuje u posljednjem kolu, kada će igrati protiv Slovenije u utorak od 20.30 časova. Crna Gora i Švajcarska srešće se u duelu od 18 časova.

