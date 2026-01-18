Njemačka "gori" zbog poraza od Srbije, prvak svijeta napao selektora

Selektor Njemačke Alfred Gislason na žestokom udaru poslije poraza od Srbije.

Mihael "Mimi" Kraus (42), legendarni njemački rukometaš i šampion svijeta iz 2007. godine, oštro je kritikovao selektora reprezentacije svoje zemlje, Islanđanina Alfreda Gislasona, poslije poraza od Srbije.

Čuveni trener koji je napravio kiks i sam poništio gol svog tima u porazu od Srbije, napravio je nekoliko grešaka prema mišljenju čuvenog srednjeg beka. Pogrešno je vršio izmjene, odabrao je pogrešan tim, "promašivao" vrijeme kada je trebalo da reaguje...

"Gislason nije prvi put loše vodio tim, ali nastup protiv Srbije je kulminacija njegovog neuspjeha. Veoma dobro znam da je loše i neprimjereno kritikovati selektora dok turnir traje, ali sa druge strane, poslije određenog trenutka nešto morate da kažete".

Kraus je podsjetio da Njemačku sljedeće godine očekuje Svjetsko prvenstvo kod kuće i da ovogodišnje Evropsko prvenstvo ima ogroman značaj i zbog toga. I upravo zato, ne oprašta Gislasonu kikseve.

"Ne mogu da shvatim da je Rune Dahmke, koji nije u najboljoj formi, ušao u igru umjesto Langhofa, jedinog defanzivca koji nastupa u odbrani u Ligi šampiona. Osim toga, u srednjem bloku nije bilo nikakvih rotacija. Johanes Gola skoro da ne igra veliku ulogu, ali ga i dalje drže na terenu. Zašto?", nizao je kritike igrač velike biografije.

Kraus ne razumije ni zašto je Gislason 20 minuta prije kraja uveo Kolbahera i Grgića, da bi ih nakon samo tri napada opet vratio na klupu.

"Juri Knor igra dobro, ali u drugom poluvremenu skoro da sve vrijeme sjedi na klupi. To takođe nije u redu, Alfred to mora da prepozna!"

"Čeka nas najveća godina našeg rukometa u dvije decenije"

On nije htio ni da priča o ogromnom kiksu Islanđanina koji je koštao Nijemce gola.

"Da ne govorimo o tajm-autu. Zar on zaista ne gleda teren dok pritiska taster?"

Za kraj, prvak svijeta dodao je još jednu kritiku.

"Sljedeće godine nas očekuje najvažniji turnir za njemački rukomet u posljednjih 20 godina. Moramo da pazimo! Ovo nije ništa lično, ali, kao i svi, želim da momci budu uspešni. A ono što smo vidjeli juče bilo je veoma slabo, na to se mora i smije ukazati", kazao je Kraus za "Handball-world".

Bonus video: Kiks selektora Njemačke Gislasona protiv Srbije