Pronađena nestala žena u Gacku, zbrinuta u Domu zdravlja

Policija iz Trebinja i Gacka pronašla je ženu inicijala E.M.C. nakon poziva u pomoć na broj 122. Ukazana joj je ljekarska pomoć, nema elemenata krivičnog djela.
Policijski službenici Policijske uprave Trebinje, zajedno sa drugim službama sa područja opštine Gacko, pronašli su 24. januara 2026. godine nestalu žensku osobu inicijala E.M.C, nakon brze i detaljne pretrage terena.
Kako je saopšteno, osoba je pronađena oko 21.10 časova, svega nekoliko sati nakon što je pozvala besplatni broj telefona 122 i zatražila pomoć. Policijska stanica Gacko zaprimila je poziv u pomoć oko 18.10 časova, nakon čega je odmah pokrenuta potraga.
Po pronalasku, E.M.C. je ukazana ljekarska pomoć u Domu zdravlja "Prof. dr Savo Bumbić" u Gacku.
O ovom slučaju obaviještena je i Služba za poslove sa strancima, Terenska kancelarija Trebinje, koja je policijske službenike informisala da navedeno lice ima izdatu potvrdu za azil od 23. januara 2026. godine, te da je prijavljeno u Privremeno prihvatni centar u mjestu Ušivak, grad Sarajevo.
O događaju je obaviješteno i Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje se izjasnilo da u predmetnom slučaju nema elemenata krivičnog djela niti prekršaja.
Policija je zahvalila svim službama koje su učestvovale u potrazi na brzoj reakciji i uspješnom pronalasku nestale osobe.