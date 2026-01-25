logo
Pronađena nestala žena u Gacku, zbrinuta u Domu zdravlja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Policija iz Trebinja i Gacka pronašla je ženu inicijala E.M.C. nakon poziva u pomoć na broj 122. Ukazana joj je ljekarska pomoć, nema elemenata krivičnog djela.

Srn2024-7-28_1432166_0.jpg Izvor: Srna/Milena Koprivica

Policijski službenici Policijske uprave Trebinje, zajedno sa drugim službama sa područja opštine Gacko, pronašli su 24. januara 2026. godine nestalu žensku osobu inicijala E.M.C, nakon brze i detaljne pretrage terena.

Kako je saopšteno, osoba je pronađena oko 21.10 časova, svega nekoliko sati nakon što je pozvala besplatni broj telefona 122 i zatražila pomoć. Policijska stanica Gacko zaprimila je poziv u pomoć oko 18.10 časova, nakon čega je odmah pokrenuta potraga.

Po pronalasku, E.M.C. je ukazana ljekarska pomoć u Domu zdravlja "Prof. dr Savo Bumbić" u Gacku.

O ovom slučaju obaviještena je i Služba za poslove sa strancima, Terenska kancelarija Trebinje, koja je policijske službenike informisala da navedeno lice ima izdatu potvrdu za azil od 23. januara 2026. godine, te da je prijavljeno u Privremeno prihvatni centar u mjestu Ušivak, grad Sarajevo.

O događaju je obaviješteno i Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje se izjasnilo da u predmetnom slučaju nema elemenata krivičnog djela niti prekršaja.

Policija je zahvalila svim službama koje su učestvovale u potrazi na brzoj reakciji i uspješnom pronalasku nestale osobe.

Tagovi

nestali Trebinje Gacko

