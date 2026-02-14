logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pripadnik Sipe iz Banjaluke suspendovan zbog odavanja tajni

Pripadnik Sipe iz Banjaluke suspendovan zbog odavanja tajni

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
0

Sud BiH odredio je mjere zabrane za policijskog službenika Agencije za istrage i zaštitu BiH Nebojšu Miletića iz Banjaluke nakon što je Tužilaštvo potvrdilo da je zloupotrijebio položaj.

1696412570-operativna-akciјa-plug-slobode-lisheno-13-lica.jpg Izvor: SIPA

Osumnjičeni je, kako su naveli, otkrivao osumnjičenima tajne informacije o policijskim akcijama i pretresima, uključujući dan i vrijeme njihovog izvođenja.

On je tokom ispitivanja u prisustvu advokata priznao izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Mjere zabrane obuhvataju zabranu putovanja i kontakata sa osumnjičenima i svjedocima.

On je u okviru službenih procedura suspendovan i udaljen iz Sipe, navodi se u saopštenju.

(RTRS/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SIPA zloupotreba policajac suspenzija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ