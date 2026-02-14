Pripadnik Sipe iz Banjaluke suspendovan zbog odavanja tajni

Sud BiH odredio je mjere zabrane za policijskog službenika Agencije za istrage i zaštitu BiH Nebojšu Miletića iz Banjaluke nakon što je Tužilaštvo potvrdilo da je zloupotrijebio položaj.
Osumnjičeni je, kako su naveli, otkrivao osumnjičenima tajne informacije o policijskim akcijama i pretresima, uključujući dan i vrijeme njihovog izvođenja.
On je tokom ispitivanja u prisustvu advokata priznao izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.
Mjere zabrane obuhvataju zabranu putovanja i kontakata sa osumnjičenima i svjedocima.
On je u okviru službenih procedura suspendovan i udaljen iz Sipe, navodi se u saopštenju.
