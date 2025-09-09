Dodik: Sjećanje na žrtve NATO agresije vječni ožiljak na duši cijele Srpske

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, istakao je da je sjećanje na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku jedna od najsvetijih obaveza Srba.

Izvor: Borislav Zdrinja

Dodik je rekao da to nije samo podsjećanje na prošlost, već trajna opomena i zavjet da se nikad ne zaborave nevini životi ugašeni u ime tuđih interesa i velike vojne sile koja je udarila na mali, ali ponosan narod, misleći da će ga pokoriti bombama i strahom.

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku 1994. i 1995. godine koje će biti održano u Istočnom Sarajevu, Dodik je podsjetio da su NATO avioni 10. aprila 1994. godine počeli bombardovanje vojnih i civilnih srpskih ciljeva u okolini Goražda, a u zločinačkim operacijama nazvanim "Namjerna sila" i "Mrtvo oko" od 31. avgusta do 14. septembra 1995. bombardovali su srpske ciljeve širom Republike Srpske.

"Republika Srpska je bila izložena nemilosrdnim napadima NATO aviona. Bombardovana su naselja, uništavana infrastruktura, ali ono što najviše boli i što nikada neće izblijediti iz našeg sjećanja jesu izgubljeni životi nedužnih civila i vojnika, običnih ljudi koji nisu krivi ni za šta osim za to što su bili Srbi i što su voljeli svoju zemlju", naglasio je Dodik.

On je istakao da će, to što je NATO savez zvao "vojnom operacijom", srpski narod vječno pamtiti kao najveći zločin i čin agresije.

Dodik je podsjetio da je Srpska bila izložena brutalnoj sili najmoćnijeg vojnog saveza na svijetu.

On je ukazao da zločinačke NATO bombe nisu samo rušile infrastrukturne objekte, zidove, mostove, releje, već su ranile dušu srpskog naroda osiromašenim uranijumom, trovale našu zemlju, naše njive i rijeke, a posljedice tog zločina osjećaju se i danas, decenijama poslije u bolestima koje odnose živote naše nevine djece i stanovništva.

"Ove nemilosrdne i zločinačke akcije NATO saveza bile su klasični pokušaj da se slomi duh naroda Republike Srpske, da se uništi njihovo pravo na slobodu i postojanje. Ipak, iz tih ruševina i patnje rodila se snaga i još veća volja i želja da se branimo. Republika Srpska je opstala, podigla se iz pepela i pokazala svijetu da se srpski narod, iako brojčano mali, ne može pokoriti i da je nesalomiv.

Danas, kada se prisjećamo tih teških vremena, moramo biti svjesni da je naša obaveza i odgovornost da branimo istinu i da se borimo protiv pokušaja prekrajanja istorije, ali i zadatak da mladima prenosimo sjećanje i da ih učimo da sloboda nema cijenu, da je ona plaćena krvlju i žrtvom onih koji su nevino stradali", istakao je Dodik.

Zato, kaže on, kada se klanjamo sjenima žrtava NATO agresije, mi ne izražavamo samo bol i tugu, mi obnavljamo zavjet da ćemo čuvati Republiku Srpsku, da moramo biti jedinstveni i jaki i da nikada nećemo dozvoliti da se naš narod ponovo nađe na udaru sila koje ga žele uništiti.

"Takođe, sjećanje na nevine žrtve nije samo sjećanje na prošlost, to je stub naše budućnosti, zavjet slobode, vječna opomena i snaga koja nas vodi naprijed. Naša je sveta dužnost da te žrtve nikada ne zaboravimo, jer je to bolna rana koja nikada ne zacjeljuje", rekao je Dodik.

On je naglasio da na Dan sjećanje na žrtve NATO agresije ne možemo a da se ne sjetimo prvih civilnih žrtava - sestre i brata Galinac, Radmile i Radenka, čiji su životi ugašeni 9. septembra 1995. godine na lokalitetu Semizovca od bombi bačenih u ime sile koja sebe naziva "čuvarom mira".

"Ta bomba nije pogodila vojni cilj, niti je zaustavila građanski rat u BiH, već je pogodila srce jedne porodice, uništila svijet njihovih roditelja i ostavila neizbrisiv ožiljak i ranu na duši cijelog Istočnog Sarajeva i Republike Srpske. To je zločin koji se ne može ničim pravdati. Da tragedija bude još veća, njihov brat Radovan, Radenkov brat blizanac, poginuo je samo dvije sedmice ranije. A danas, kažu, da NATO bombardovanje nije bila agresija!? Jeste, klasični primjer agresije, kao što je i 1999. godine bila agresija na Srbiju", rekao je Dodik.

On je dodao da je svaka svijeća koja se prisluži za nevino stradale žrtve NATO agresije, svjetlo istine da se zna da NATO bombe nisu donosile mir, već smrt, krv, bol i decenijama kasnije teške bolesti.

"Naša je obaveza da se ta svjetlost nikada ne ugasi, da nove generacije znaju da je sloboda Republike Srpske plaćena životima nevinih ljudi i da Istočno Sarajevo pamti, da Republika Srpska pamti, da srpski narod pamti, jer narod koji pamti svoje žrtve, nikada ne može biti poražen niti uništen. Sjećanje na žrtve NATO agresije je sjećanje na nepravdu, ali i podsjetnik na snagu naroda koji je preživio i opstao", poručio je Dodik.

I stoga, dodao je on, jasno smo pokazali našu opredijeljenost i odlučno rekli "NE" bilo kakvim NATO integracijama.

"Unaprijed su osuđeni na propast bilo čiji i bilo kakvi pokušaji da bilo kada na dnevni red stave NATO integracije BiH. Za nas je to završena priča. Naš odgovor će uvijek biti - ponosno NE", poručio je Milorad Dodik.

(Srna)