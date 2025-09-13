Sirene u Poljskoj, stanovništvu izdato hitno upozorenje: "Ruski dronovi lete kod naše granice"

Zbog prijetnje ruskih dronova koji djeluju iznad Ukrajine u blizini poljske granice, u poljskom vazdušnom prostoru preventivno su angažovani poljski i saveznički avioni.

Poljske i savezničke vazdušne snage raspoređene su u "preventivnoj operaciji" u poljskom vazdušnom prostoru u subotu zbog pretnje napada dronovima iz susjednih područja Ukrajine, a aerodrom u istočnom poljskom gradu Lublinu je zatvoren, saopštile su vlasti.

"Zbog prijetnje ruskih dronova koji djeluju iznad Ukrajine u blizini poljske granice, u poljskom vazdušnom prostoru preventivno su angažovani poljski i saveznički avioni. Kopneni sistemi protivvazdušne odbrane stavljeni su u stanje maksimalne pripravnosti", izjavio je poljski premijer Donald Tusk.

Uzbuna je usljedila nakon što je više ruskih dronova u srijedu ušlo u poljski vazdušni prostor, što je navelo NATO da pošalje borbene avione kako bi ih oborili, naglašavajući dugogodišnju zabrinutost zbog mogućeg širenja sukoba u Ukrajini, koji traje više od tri godine.

Upozorenja stanovnicima i sirene

Stanovnici nekoliko okruga u Lublinskoj regiji primili su hitno upozorenje od Vladinog centra za bezbednost (RCB) zbog moguće prijetnje iz vazduha:

"Postoji opasnost od napada iz vazduha. Budite posebno oprezni i sljedite uputstva službi. Očekujte dalja saopštenja."

U gradu Svidnik oglašene su sirene za uzbunu, što dodatno potvrđuje ozbiljnost situacije. Ove mjere bezbjednosti uvedene su dok Rusija i Bjelorusija sprovode vojne vježbe Zapad-2025, a na granicama je primećena pojačana vojna aktivnost.

BREAKING: Sirens sounding in Swidnik, Poland as mobile alert issued for threat of Russian drones entering airspace.pic.twitter.com/uTBLOJWiS0 — AZ Intel (@AZ_Intel_)September 13, 2025

Pojačane mjere bezbjednosti nakon incidenta s ruskim dronovima

Ova preventivna mjera poljskih vlasti direktna je reakcija na nedavni incident kada su ruski dronovi narušili poljski vazdušni prostor, izazvavši zabrinutost za bezbjednost NATO članice koja graniči s Ukrajinom.

Zatvaranje aerodroma u Lublinu, gradu relativno blizu ukrajinske granice, pokazuje ozbiljnost situacije i spremnost poljskih vlasti da zaštite svoj teritorij i građane od potencijalnih pretnji.

