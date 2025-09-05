Ukrali 75.000 KM: Otkriven identitet šestorke koja je opljačkala kockarnicu u Tuzli

Kantonalno tužilaštvo u Tuzli predložilo je pritvor za šestoricu muškaraca osumnjičenih da su u srijedu iz jednog automat kluba ukrali oko 75.000 KM.

Izvor: MUP TK

Pritvor je predložen za Semhada Gvozdena (31), Emina Redžića (40), Seada Hodžića (46), Aliju Džekića (28), Hidajeta Hankića (41) i Dalibora Markovića (41) zbog krivičnog djela "razbojništvo" počinjenog 3. septembra.

"Oni su osumnjičeni da su se dovezli do objekta u ulici Bukinjska, gdje su dvojica, maskirani fantomkama i naoružani puškom, ušli u prostorije kluba i prijetnjom oružjem prisilili uposlenike da im predaju novac. Ostali članovi grupe su u tom trenutku osiguravali prostor oko objekta. Otuđeni iznos je oko 75.000 KM, a razbojništvo je izvršeno u trenutku kada objekat nije bio fizički obezbijeđen", navodi se u saopštenju Kantonalnog tužilaštva u Tuzli.

Osumnjičeni su identifikovani i uhapšeni odmah nakon događaja. Pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su ih predali u nadležnost Tužilaštva, gdje je donesena naredba o provođenju istrage. Istražne radnje su u toku.

(Mondo)