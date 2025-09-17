logo
Incident u Tuzli: U stanu povrijeđene i opljačkane dvije strane državljanke

Autor Nikolina Damjanić
1

Dvije strane državljanke opljačkane su u stanu u centru Tuzle, u kojem su se nalazile pod najmom. Prilikom napada, one su zadobile i povrede te su prevezene u bolnicu.

Opljačkane strane državljanke u stanu u Tuzli Izvor: MUP KS

U ulici Hadži Bakir-bega Tuzlića u Tuzli juče oko 13.20 je izvršena pljačka dvije strane državljanke, a koje su se nalazile u iznajmljenom stanu.

"Postupajući po zaprimljenoj prijavi, policijski službenici su izašli na mjesto događaja, gdje su zatečene dvije ženske osobe strane državljanke, koje su tom prilikom izjavile da je nepoznata muška osoba ušla u stan u kojem su se one nalazile te da je uz upotrebu fizičke sile otuđila torbu u kojoj su se nalazili lični dokumenti, mobilni telefon i novac", kazali su iz kantonalne policije.

“O događaju je obaviješten tužilac, dok su potrebne mjere i radnje poduzeli policijski službenici Policijske uprave Tuzla i Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK”, rečeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

"Stranim državljankama je ukazana ljekarska pomoć u UKC-u Tuzla, gdje su ljekari kod obje konstatovali lake tjelesne povrede. U toku je rad na dokumentovanju i rasvjetljavanju predmetnog događaja", istaknuto je iz kantonalne policije.

O događaju je obaviješteno i Odjeljenje za strance u Regionalnom uredu Tuzla.

(MONDO)

