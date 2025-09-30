Navodni motiv pucnjave u Beogradu je navijački obračun.

Izvor: KURIR/Boba Nikolić

U kafiću na Paliluli u Beogradu ubijena je žena D.V. (51), a ranjene su najmanje četiri osobe u pucnjavi koja se dogodila danas oko 14 časova. Prema posljednjim saznanjima "Telegrafa", motiv pucnjave je navodno navijački sukob.

Policija je pokrenula akciju "Vihor 3" i cijeli Beograd nalazi se pod opsadom policije. Traži se bijeli kombi u kom se nalaze, kako se sumnja, naoružani napadači.

Pogledajte fotografije sa mjesta pucnjave u Beogradu

Vidi opis Navijački sukob motiv pucnjave u Beogradu? Opsadno stanje zbog ubistva žene, policija traži bijeli kombi (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 11 / 11

Povrijeđene su četiri osobe i svi su odmah prevezeni u Urgentni centar. U lokalu je, prema nezvaničnim informacijama pomenutog portala, pronađen pištolj.

Žena koja je nastradala i njen suprug kom se ljekari bore za život nisu bili mete napada. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf/MONDO)