Navijački sukob motiv pucnjave u Beogradu? Opsadno stanje zbog ubistva žene, policija traži bijeli kombi (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Navodni motiv pucnjave u Beogradu je navijački obračun.

Pucnjava u Beogradu Izvor: KURIR/Boba Nikolić

U kafiću na Paliluli u Beogradu ubijena je žena D.V. (51), a ranjene su najmanje četiri osobe u pucnjavi koja se dogodila danas oko 14 časova. Prema posljednjim saznanjima "Telegrafa", motiv pucnjave je navodno navijački sukob.

Policija je pokrenula akciju "Vihor 3" i cijeli Beograd nalazi se pod opsadom policije. Traži se bijeli kombi u kom se nalaze, kako se sumnja, naoružani napadači.

Pogledajte fotografije sa mjesta pucnjave u Beogradu

Povrijeđene su četiri osobe i svi su odmah prevezeni u Urgentni centar. U lokalu je, prema nezvaničnim informacijama pomenutog portala, pronađen pištolj.

Žena koja je nastradala i njen suprug kom se ljekari bore za život nisu bili mete napada. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.  

(Telegraf/MONDO)

Tagovi

Beograd pucnjava

