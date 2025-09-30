Navijački sukob motiv pucnjave u Beogradu? Opsadno stanje zbog ubistva žene, policija traži bijeli kombi (Foto)

Navodni motiv pucnjave u Beogradu je navijački obračun.
U kafiću na Paliluli u Beogradu ubijena je žena D.V. (51), a ranjene su najmanje četiri osobe u pucnjavi koja se dogodila danas oko 14 časova. Prema posljednjim saznanjima "Telegrafa", motiv pucnjave je navodno navijački sukob.
Policija je pokrenula akciju "Vihor 3" i cijeli Beograd nalazi se pod opsadom policije. Traži se bijeli kombi u kom se nalaze, kako se sumnja, naoružani napadači.
Povrijeđene su četiri osobe i svi su odmah prevezeni u Urgentni centar. U lokalu je, prema nezvaničnim informacijama pomenutog portala, pronađen pištolj.
Žena koja je nastradala i njen suprug kom se ljekari bore za život nisu bili mete napada. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.
