logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preokret nakon oružanog sukoba u Beogradu: Nema mrtvih, ljekari oživjeli ženu

Preokret nakon oružanog sukoba u Beogradu: Nema mrtvih, ljekari oživjeli ženu

Izvor mondo.rs
0

Ljekari u Urgentnom centru su uspjeli da ožive ženu koja nije davala znakove života.

Pucnjava u Beogradu Izvor: MONDO/Matija Popović

U Urgentni centar je dovezena žena D.V. bez znakova života nakon pucnjave u Višnjičkoj banji u Beogradu. Prema saznanjima "Blica", doktori su je odmah odvezli na reanimaciju gdje su je oživjeli!

Ona se trenutno nalazi u jako teškom stanju, ljekari joj se i dalje bore za život. Da podsjetimo, prve informacije su ukazivale da je žena preminula na licu mjesta, ali su ljekari u Urgentnom centru uspjeli da je ožive.

"Doktori su dali sve od sebe da je spasu i odmah su je reanimirali i operisali. Nalazi se u jako teškom stanju, njeno stanje iz minuta u minut", rekao je izvor pomenutog portala.

Pogledajte fotografije sa mjesta pucnjave u Beogradu

Da podsjetimo, pucnjava u kafiću u Višnjičkoj banji u Beogradu dogodila se danas oko 14 časova. Povrijeđeno je pet osoba, dvije žene i tri muškarca. Na snazi je policijska akcija "Vihor 3". Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.  

(Blic/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Beograd pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ