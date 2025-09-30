Preokret nakon oružanog sukoba u Beogradu: Nema mrtvih, ljekari oživjeli ženu

Ljekari u Urgentnom centru su uspjeli da ožive ženu koja nije davala znakove života.

Izvor: MONDO/Matija Popović

U Urgentni centar je dovezena žena D.V. bez znakova života nakon pucnjave u Višnjičkoj banji u Beogradu. Prema saznanjima "Blica", doktori su je odmah odvezli na reanimaciju gdje su je oživjeli!

Ona se trenutno nalazi u jako teškom stanju, ljekari joj se i dalje bore za život. Da podsjetimo, prve informacije su ukazivale da je žena preminula na licu mjesta, ali su ljekari u Urgentnom centru uspjeli da je ožive.

"Doktori su dali sve od sebe da je spasu i odmah su je reanimirali i operisali. Nalazi se u jako teškom stanju, njeno stanje iz minuta u minut", rekao je izvor pomenutog portala.

Da podsjetimo, pucnjava u kafiću u Višnjičkoj banji u Beogradu dogodila se danas oko 14 časova. Povrijeđeno je pet osoba, dvije žene i tri muškarca. Na snazi je policijska akcija "Vihor 3". Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

(Blic/MONDO)