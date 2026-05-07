"Elegija Balkana" u Kući Milanovića: Jedinstven koncert soprana Marije Todorović Aske

U Banjaluci će 15. maja 2026. godine u Kući Milanovića biti održan solistički koncert soprana doc. dr Marije Todorović Aske pod nazivom „Elegija Balkana – koncert balkanske solo pjesme“.

Riječ je o jedinstvenom umjetničkom programu koji kroz solo pjesmu povezuje muzičku i poetsku tradiciju Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Koncert donosi presjek stvaralaštva od građanske lirike do savremenih kompozicija, sa posebnim osvrtom na djela inspirisana poezijom autora poput Alekse Šantića i Stevana Raičkovića.

Pored umjetničkog segmenta, projekat „Elegija Balkana“ ima i širi konceptualni okvir koji uključuje medijaciju poezije i muzike u javnom prostoru, kroz različite umjetničke intervencije i interakciju sa publikom.

Na koncertu će nastupiti umjetnici: Marija Todorović Aska – sopran, Vlado Danić – klavir, Tanja Vavan – oboa, Tatjana Mirnić – klavir.

Koncert ima i humanitarni karakter, a sredstva prikupljena tokom večeri biće namijenjena Fondu solidarnosti za liječenje djece.

Ovaj program predstavlja značajan doprinos afirmaciji balkanske solo pjesme kao umjetničke forme i njenom približavanju široj publici i početak projekta ”Balkan Art Song”.

Pred svaki koncert planirane turneje planiraju se edukativne aktivnosti, pa tako 08.05. počinjemo uz cjelodnevni masterklas za mlade solo pjevače takođe u Kući Milanovića.

Koncert je pod pokroviteljstvom Generalnog konzulata Republike Srbije u Banjoj Luci.

