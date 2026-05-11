Vikend akcija banjalučke policije: Za dva dana iz saobraćaja zbog alkohola isključeno 158 vozača

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka tokom vikenda su iz saobraćaja isključili 158 vozača zbog vožnje pod djestvom alkohola, saopšteno je danas iz ove uprave.

Na području grada Banjaluka prilikom akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu vozača pod dejstvom alkohola, droge ili psihoaktivnih lijekova, policija je kontrolisala i izvršila alko-testiranje 3.496 učesnika.

Sankcionisano je 96 vozača zbog utvrđenih od 0,31 do 0,80 promila alkohola u krvi, a 45 zbog prisustva od 0,81 do 1,50 promil alkohola u krvi.

U službenim prostorijama do istrežnjenja zadržano je 15 vozača, koji su uhapšeni jer su imali više od 1,5 promila alkohola u krvi, a kod tri vozača utvrđena su više od dva promila alkohola u krvi.

Iz policije navode da je zbog utvrđenog prisustva alkohola u krvi sankcionisan i jedan vozač mlađi od 21 godinu ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva.

Evidentirano je i 15 ostalih prekršaja.

Iz Policijske uprave Banjaluka navode da su u subotu, 9. maja, uhapšena dva vozača jer su upravljajući vozilima pod dejstvom alkohola učestvovali u saobraćajnim nezgodama, protiv kojih će biti pokrenuti prekršajni postupci.

Uhapšen je vozač iz Čelinca čiji su inicijali M.A. koji je sa 1,58 promila alkohola u krvi, kao i vozač V.G. iz Laktaša sa 2,44 promila alkohola u krvi.

U saopštenju se navodi da je uhapšeno pet vozača koji su prilikom kontrole vozila kojima su upravljali odbili da se podvrgnu ispitivanju na prisustvo droge u organizmu

Uhapšeni su vozači A.A. iz Slovenije, B.K. iz Laktaša, te L.M, D.M. i S.J, svi iz Banjaluke.

(Srna)