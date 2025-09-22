logo
"Naš sin je u agoniji!": Objavljen novi snimak srpskog državljanina kojeg je oteo Hamas (Video)

Autor mondo.ba
0

Hamas je objavio novi snimak srpsko-izraelskog državljanina Alona Ohela, zarobljenog 7. oktobra 2023. u Izraelu.

Hamas objavio novi snimak Alona Ohela Izvor: Twitter/Eran Efrat

Hamas je objavio novi snimak srpsko-izraelskog državljanina Alona Ohela, koji je 7. oktobra 2023. godine zarobljen u akciji te grupe u Izraelu, prenosi Tajms of Izrael. Ipak, njegovi roditelji zamolili su u saopštenju da se snimak ne dijeli zbog psihološkog terora.

Idit i Kobi Ohel, roditelji Alona Ohela, poručili su danas da je "njihova porodica potresena i u boli nakon što je Hamas objavio video sa Alonom".

"Jasno je da Alon gubi vid na desnom oku, i izgleda iscrpljeno i uznemireno. Zahtjevamo da, kao preduslov za bilo kakve pregovore ili dodatnu pomoć Hamasu, očni specijalisti pregledaju Alona i pruže mu odgovarajući tretman. Na pragu Rosh Hašane, u ovim danima pokajanja, sudbina mladih jevrejskih života, izraelskih građana, sada je u rukama premijera i kabineta. Nemojte slomiti srce narodu Izraela. Najvažnija nacionalna poruka trenutno je da se Alon i svi taoci vrate svojim porodicama. Sadržaj videa predstavlja psihološki teror, i molimo da se on ne deli", istakli su oni u izjavi.

Podsjetimo, Hamas je početkom septembra objavio snimak Ohela, a njegova porodica je dala dozvolu medijima da emituju zamrznuti kadar tog videa.

(MONDO)

Tagovi

hamas snimak

