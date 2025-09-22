"Naš sin je u agoniji!": Objavljen novi snimak srpskog državljanina kojeg je oteo Hamas (Video)

Hamas je objavio novi snimak srpsko-izraelskog državljanina Alona Ohela, zarobljenog 7. oktobra 2023. u Izraelu.

Hamas je objavio novi snimak srpsko-izraelskog državljanina Alona Ohela, koji je 7. oktobra 2023. godine zarobljen u akciji te grupe u Izraelu, prenosi Tajms of Izrael. Ipak, njegovi roditelji zamolili su u saopštenju da se snimak ne dijeli zbog psihološkog terora.

Idit i Kobi Ohel, roditelji Alona Ohela, poručili su danas da je "njihova porodica potresena i u boli nakon što je Hamas objavio video sa Alonom".

Statement from Idit and Kobi Ohel, parents of Alon Ohel:



“Our family is shaken and in pain following the release of Alon’s video by Hamas.

It’s evident that Alon is losing vision in his right eye, and he appears thin and distressed.



We demand that as a precondition for any… — Bring Them Home Now (@bringhomenow)September 22, 2025

"Jasno je da Alon gubi vid na desnom oku, i izgleda iscrpljeno i uznemireno. Zahtjevamo da, kao preduslov za bilo kakve pregovore ili dodatnu pomoć Hamasu, očni specijalisti pregledaju Alona i pruže mu odgovarajući tretman. Na pragu Rosh Hašane, u ovim danima pokajanja, sudbina mladih jevrejskih života, izraelskih građana, sada je u rukama premijera i kabineta. Nemojte slomiti srce narodu Izraela. Najvažnija nacionalna poruka trenutno je da se Alon i svi taoci vrate svojim porodicama. Sadržaj videa predstavlja psihološki teror, i molimo da se on ne deli", istakli su oni u izjavi.

Podsjetimo, Hamas je početkom septembra objavio snimak Ohela, a njegova porodica je dala dozvolu medijima da emituju zamrznuti kadar tog videa.

