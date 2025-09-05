Hamas objavio jezivi snimak, na njemu je mladić porijeklom iz Srbije: Dvije godine proveo u zarobljeništvu (Video)

Hamas je objavio snimak dvojice talaca, a jedan od njih je Alon koji je poreklom iz Srbije.

Hamas je objavio video u kojem se prikazuju dvojica talaca kako se voze po Gazi, očigledno kako bi uticali na izraelsku javnost dok vojska pojačava napade na grad.

Video prikazuje Guja Gilboa-Dalala u automobilu na nekoliko lokacija u Gazi, uključujući sedište Crvenog polumjeseca. Snimak, vjerovatno napravljen prošle nedelje, pokazuje oštećene zgrade dok se voze kroz grad. CNN je potvrdio da je snimak iz Gaze.

Na kraju videa pojavljuje se i drugi talac, 22-godišnji Alon Ohel, pored Gilboa-Dalala u automobilu. Ohel je porijeklom iz Srbije - njegova porodica potiče iz Novog Sada, a on je rođen u Izraelu.

Njih dvojica se na snimku grle i djeluju iznenađeno što se sreću. Gilboa-Dalal nekoliko puta ponavlja: "Ne mogu da vjerujem da te vidim."

Ovo je rijetki video talaca u kojem su zarobljenici snimljeni na otvorenom. Gilboa-Dalal navodi da je snimak napravljen 28. avgusta i da je talac Hamasa 22 mjeseca. Video je objavljen na 700. dan rata, dok su u Izraelu održavani protesti za primirje i oslobađanje talaca.

U videu, Gilboa-Dalal moli izraelsku vladu da ga vrati kući i upozorava na planiranu ofanzivu:

"Čuo sam da planirate napad na Gazu i ova ideja mi stvara noćne more. To znači da ćemo ovde umrijeti."

On navodi da u Gazi ima još osam talaca koji "će umrijeti" ako se napad nastavi. Izraelska vojska kaže da kontroliše 40 odsto grada.

Gilboa-Dalal poziva Izraelce da protestuju protiv vlade i traže kraj rata kako bi se vratili preostali talaci, od kojih se 20 još uvek smatra živim.

"Samo želimo da se ovo završi. Želimo da se vratimo porodicama. Uplašeni smo, ovde stalno odjekuje, čuju se eksplozije i pucnjava. Molimo vas, vratite nas kući", kaže on.

