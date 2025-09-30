Trampov ultimatim Hamasu: "Platiće u paklu, imaju rok tri dana"

Donald Tramp dao je Hamasu ultimatum od "tri ili četiri dana" da odgovori na njegov predloženi plan mira i obnove u Gazi.

Donald Tramp dao je Hamasu ultimatum od "tri ili četiri dana" da odgovori na njegov predloženi plan mira i obnove u Gazi, upozoravajući da će militantna grupa "platiti u paklu" ako odbije dogovor, dok se izraelska ofanziva nastavlja i nanosi nove civilne žrtve.

Trampov prijedlog objavljen je na zajedničkoj konferenciji za štampu u Vašingtonu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i ima za cilj definitivan kraj neumornog dvogodišnjeg rata. Lokalni bolnički izvori saopštili su da je u utorak u Gazi ubijeno najmanje 31 Palestinac.

Na pitanje koliko vremena Hamas ima da odgovori, Tramp je u utorak rekao: "Dajemo im otprilike tri ili četiri dana". Kasnije je upozorio da će Hamas snositi teške posljedice ako odbije.

Podrška Izraelu

"Potreban nam je jedan potpis, i taj potpis će platiti u paklu ako ne potpišu“, rekao je Tramp američkim generalima i admiralima okupljenim u vojnoj bazi u Kvantiku, Virdžinija. Predsjednik je već jasno stavio do znanja da bi podržao Izrael da se vrati u rat ukoliko Hamas odbije prijedlog ili na bilo kom koraku prekine dogovor, prenosi Gardian.

Tokom konferencije za štampu u ponedjeljak u Vašingtonu, Netanjahu je rekao Trampu da "ako Hamas odbije vaš plan … ili ako ga navodno prihvati, a zatim učini sve da mu se suprotstavi, Izrael će posao završiti sam". Tramp je izjavio da će Izrael imati njegovu "punu podršku" u takvim okolnostima.

U Izraelu su mediji i političari uglavnom pozdravili Netanjahuovu najavu da podržava dvadesetopravni plan, koji ispunjava mnoge glavne izraelske zahtjeve.

Plan predviđa razoružavanje Hamasa i zabranjuje mu bilo kakvu buduću političku ulogu u Gazi. Zahtijeva da militantna islamska organizacija oslobodi 48 izraelskih talaca koje još drži, od kojih se smatra da je manje od polovine još živo u roku od 72 sata od stupanja na snagu primirja, ali nudi postepeno povlačenje izraelskih vojnih snaga. Gaza bi potom bila pod upravom postratne prelazne vlasti sastavljene od apolitičnih tehnokrata, ali na čijem bi čelu bio sam Tramp.

U video izjavi objavljenoj na njegovom Telegram kanalu nakon zajedničke konferencije za štampu sa Trampom, Netanjahu je naglasio da će izraelska vojska ostati u većem dijelu Gaze i da nije pristao na palestinsku državu tokom razgovora sa američkim predsjednikom.

"Vratićemo sve naše taoce, žive i zdrave, dok će izraelska vojska ostati u većem dijelu Pojasa Gaze", rekao je.

Hamas još nije dao svoj odgovor, a njegovi zvaničnici samo kažu da proučavaju prijedlog koji će biti razmatran interno i sa savezničkim palestinskim oružanim frakcijama.

Izvor iz Hamasa rekao je AFP novinskoj agenciji da je grupa "počela seriju konsultacija unutar svog političkog i vojnog rukovodstva, kako unutar Palestine, tako i u inostranstvu", koje će trajati nekoliko dana zbog složenosti komunikacije između članova rukovodstva i pokreta. Tramp daje Hamasu "tri ili četiri dana" da odgovori na plan mira za Gazu ili će se suočiti sa veoma tužnim krajem.

Prijedlog zahtijeva da Izrael oslobodi skoro 2.000 palestinskih zatvorenika, uključujući mnoge koji služe doživotne kazne. Turska, Egipat i Katar podržali su plan i mogli bi izvršiti pritisak na Hamas, kažu analitičari.

Palestinci se bore se sa teškim uslovima života

Trampov plan mira pozdravljen od strane svjetskih lidera, ali Palestinci ostaju skeptični. Palestinska vlast, koja vrši djelimičnu kontrolu nad dijelovima izraelski okupirane Zapadne obale, ali bi eventualno mogla preuzeti neku ulogu u postratnoj vladi Gaze, pozdravila je Trampove "iskrene i odlučne napore".

Međutim, palestinske frakcije povezane sa Hamasom, prema lokalnim medijskim izvještajima, u početku su odbacile plan, a izvor blizak Hamasu rekao je za Reuters da je plan "potpuno pristrasan prema Izraelu" i nameće "nemoguće uslove" koji imaju za cilj eliminaciju grupe.

Plan podstiče agresiju

Islamski džihad, saveznik Hamasa, izjavio je da će plan podstaći dalju agresiju protiv Palestinaca.

"Kroz ovaj plan, Izrael pokušava preko Sjedinjenih Država da nametne ono što nije mogao da postigne ratom", navodi se u saopštenju te grupe.

U Izraelu su mnogi komentatori pozdravili prijedlog, a oni koji obično podržavaju Netanjahua pažljivo su istakli posljednje ustupke koje je izraelski premijer navodno dobio. Međutim, ministari sa krajnje desnice su zaprijetili da će napustiti vladajuću koaliciju ako Netanjahu zaustavi izraelsku ofanzivu u Gazi bez postizanja "potpunog trijumfa" ili obezbjeđivanja teritorije za izraelska naselja.

Ministar finansija Izraela Bezalel Smotrih rekao je da je plan "značajan diplomatski neuspjeh" koji će završiti u suzama.

Ofer Guterman, analitičar Instituta za nacionalnu bezbjednost u Tel Avivu, rekao je da je Izrael promijenio svoj „paradigma“ i sada vidi arapske države kao potencijalne partnere.

"Izraelska strategija do sada je bila zasnovana na sukobu između Izraela i Hamasa koji se uglavnom rješava vojnom snagom", rekao je.

"Najbolja prilika za okončanje rata"

Njemačka kancelarka Fridrih Merz rekla je da je Trampov plan "najbolja prilika za okončanje rata", dok je francuski predsjednik Emanuel Makron pozdravio američkog predsjednika zbog "posvećenosti okončanju rata u Gazi i obezbjeđivanju oslobađanja svih talaca". Moskva je takođe podržala prijedlog.

Pakistan, Jordan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Indonezija, Turska, Saudijska Arabija, Katar i Egipat su izdali zajedničku izjavu podržavajući Trampov plan, ističući da su spremni da konstruktivno sarađuju sa SAD i drugim zemljama radi obezbjeđenja mira.

Plan bi, u suštini, stavio Gazu pod međunarodnu kontrolu, rasporedio međunarodne snage bezbjednosti, vjerovatno sastavljene od arapskih ili muslimanskih trupa koje obezbjeđuje neka regionalna sila, da održavaju red, i instalirao "Odbor za mir" na čijem bi čelu bio Tramp, a moguće i bivši britanski premijer Toni Bler, koji bi nadgledao upravu i obnovu.

