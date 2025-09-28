logo
Brodovi sa humanitarnom pomoći nastavili put ka Gazi: Izrael prijeti upotrebom sile

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Flotila od oko 50 plovila sa humanitarnom pomoći za Pojas Gaze nastavila je putovanje, dok je neizvjesno da li su italijanska i španska ratna plovila stigla do nje, usljed izraelske blokade i upozorenja na moguću upotrebu sile.

brodovi sa humanitarnom pomoći idu ka gazi Izvor: EPA/MOHAMED MESSARA

Privatna flotila sa oko 50 plovila sa humanitarnom pomoći za Pojas Gaze nastavila je svoje putovanje, objavila je služba MarineTraffic za praćenje pomorskog saobraćaja.

Prema MarineTraffic-u, flotila Global Sumud Flotilla (GSF) nalazi se oko 50 kilometara jugoistočno od Krita. Flotila je morala da prekine putovanje tokom prethodna dva dana zbog olujnih vjetrova i organizacionih problema. Vremenski uslovi su se sada poboljšali.

Nije poznato da li je italijanska fregata stigla do flotile

Ostaje nejasno da li su španski patrolni brod Furor i italijanska fregata Fasan, koje su Madrid i Rim poslali u istočni Mediteran, stigli do flotile. Oba broda namijenjena su pružanju pomoći ako bude potrebno, mada je neizvjesno koliko bi mogli da se približe izraelskoj blokadi Gaze.

Izrael je upozorio da bi mogao upotrebiti silu kako bi spreijčio flotilu da stigne do obale Gaze. Predložio je da aktivisti preusmjere pomoć u izraelsku luku Ašdod, odakle bi se pod kontrolisanim uslovima prebacivala u Gazu.

Kipar je takođe razmatran kao alternativna luka za prijem pomoći, sa povremenim pošiljkama koje bi odatle išle u Ašdod prije nego što stignu u Gazu. Organizatori flotile odbacuju obe opcije i insistiraju na direktnoj dostavi zaliha u Gazu.

Prethodnu flotilu zaustavili Izraelci i zaplijenili brod

GSF flotila isplovila je krajem avgusta iz Barselone ka Gazi sa nekoliko stotina aktivista. Prethodna flotila, predvođena Gretom Tunberg i brodom Medln pod zastavom Ujedinjenog Kraljevstva, krenula je iz Katanije na Siciliji 1. juna 2025. godine. U ranim jutarnjim satima 9. juna izraelske snage presrele su, ukrcale se i zaplijenile brod u međunarodnim vodama, spriječivši ga da stigne do Pojasa Gaze.

Na brodu je bilo 12 ljudi, među kojima su bile Greta Tunberg i francuska poslanica u Evropskom parlamentu Rima Hasan, članica francuske krajnje ljevičarske partije Nepokorena Francuska.

Britanski mediji su tada objavili da iza organizacije flotile stoji Hamasov operativac i osnivač "Koalicije boraca za slobodu", Zaher Biravi.

(MONDO)

