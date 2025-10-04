logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Spremni su za trajni mir": Tramp naredio prestanak bombardovanja i uputio prijetnje Izraelu

"Spremni su za trajni mir": Tramp naredio prestanak bombardovanja i uputio prijetnje Izraelu

Izvor mondo.rs
0

Donald Tramp objavio je da su svi spremni za mir i tim povodom istakao da Izrael mora da prestane sa bombardovanjem Gaze.

Tramp naredio prestanak bombardovanja Gaze Izvor: Shutterstock.com/Alexandros Michailidis/Anas-Mohammed/noamgalai

Na osnovu izjave koju je upravo izdao Hamas, vjerujem da su spremni za trajni mir. Izrael mora odmah da prekine bombardovanje Gaze, kako bismo mogli da izvučemo taoce bezbjedno i brzo.

Trenutno je to previše opasno. Već smo u razgovorima o detaljima koje treba dogovoriti. Ovo nije samo pitanje Gaze, ovo je pitanje dugo traženog mira na Bliskom istoku, napisao je Donald Tramp u objavi.

Da podsjetimo, Tramp je juče izdao ultimatum Hamasu. Rok im je dao do nedjelje do 18 časova po vašingtonskom vremenu da oslobode taoce i da se uključe u pregovore inače im prijeti odmazda.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp hamas Gaza

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ