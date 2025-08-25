Sjednica CIK-a u četvrtak: Prijevremeni izbori u Srpskoj u drugoj polovini novembra

U Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH intenzivno rade na pripremama za raspisivanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, potvrdila je Irena Hadžiabdić, predsjednica CIK-a BiH.

Izvor: CIK BiH

Iako sjednica CIK-a na kojoj treba biti donijeta odluka o tome, još nije zakazana, postoji mogućnost da ona bude održana u četvrtak, 28. avgusta.

"Nadam se da će materijali uskoro biti spremni i zaista se jako puno radi na tome, a svakako ćemo dan prije sjednice dnevni red dati na uvid javnosti", kazala je Hadžiabdić za "Avaz".

Podvukla je kako se u cijelom procesu ne radi samo o donošenju odluke, već o cijelom nizu podzakonskih akata.

Bez spremnih akata i uputstava za provođenje izbornog procesa, kao i detaljnog budžeta, CIK BiH ne može raspisati prijevremene izbore.

Podsjećamo, prijevremeni izbori se raspisuju jer je Centralna izborna komisija BiH u skladu s Izbornim zakonom BiH oduzela mandat Miloradu Dodiku, iz razloga jer je osuđen na godinu zatvorske kazne i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija.

On je kaznu od godine zatvora platio sa 36.500 KM, no svako ko je osuđen pravosnažno na šest mjeseci ili više ostaje bez mandata.

Interesantno će biti i kako će se osigurati sredstva za održavanje ovih izbora, s obzirom da budžet za 2025. godinu još nije usvojen.

Budžet je tek usvojen na Predsjedništvu BiH, gdje je u svrhe održavanja izbora uvrštena stavka izdvajanja 6 miliona KM, no da bi budžet stupio na snagu on mora proći parlamentarnu proceduru.

SNSD u Domu naroda PSBiH može da ruši kvorum na sjednicama i tako spriječi usvajanje budžeta, kao što je to bio slučaj u prethodnim mjesecima prilikom pokušaja smjene njihovih kadrova.

Kao druga opcija se spominje da Ministarstvo finansija uplati sredstva iz privremenog finansiranja, a u tom Ministarstvu je SNSD-ov Srđan Amidžić. U slučaju da on to ne bude htio uraditi, onda ovlaštenje ima i njegov zamjenik Muhamed Hasanović (SDP).

Zakonski rok za raspisivanje izbora je tri mjeseca od prestanka mandata, što je u ovom slučaju 18. avgust.

(Mondo)