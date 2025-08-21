logo
CIK BiH: Imenovan Koordinacioni tim za uvođenje izbornih tehnologija u BiH

Autor Dragana Božić
0

Centralna izborna komisija BiH danas je donijela Odluku o osnivanju Koordinacionog tima za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini, kojom se određuje sastav, zadaci i druga pitanja iz djelokruga rada Koordinacionog tima.

CIK BiH: Imenovan Koordinacioni tim za uvođenje izbornih tehnologija u BiH Izvor: FENA

"U Koordinacioni tim je imenovano 20 osoba i to iz Centralne izborne komisije BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, Agencije za javne nabavke BiH, Agencije za idenfikacione dokumente, evidencije i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), Uprave za indirektno oporezivanje, Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, Ureda za zakonodavstvo, Eroneta, Emtela i BH Telekoma. Očekuje se dostavljanje prijedloga članova za imenovanje u Koordinacioni tim od strane Ministarstva finansija i trezora BiH i Službe za zajedničke poslove institucija BiH", saopšteno je iz CIK-a.

Kako su naveli, zadatak Koordinacionog tima je da kao stručno i savjetodavno tijelo pruži podršku Centralnoj izbornoj komisiji BiH prilikom uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini iz domena nadležnosti institucija iz kojih članovi Koordinacionog tima dolaze.

(Mondo)

