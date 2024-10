Trivićeva odgovorila na Dodikove prozivke da je "politički betonirana": Moram da ga razočaram, nastavljamo dalje

Predsjednica Narodnog fronta, Jelena Trivić zahvalila se građanima na izbornoj podršci i poručila da će ova stranka u narednom periodu analizirati greške. Odgovorila je i na kritike Milorada Dodika koji je rekao da je politički betonirana istakavši da nastavlja dalje.

Trivićeva kaže da je Narodni front, kao nova stranka, postao parlamentaran u 20 lokalnih zajednica u Srpskoj.

"Koristim ovu priliku da vam se u ime Narodnog fronta i svoje lično ime zahvalim za podršku koju ste nam pružili na ovim izborima. Zahvaljujem se svim volonterima, posmatračima i timovima koji su iznijeli ovu kampanju. Moram naglasiti da smo kao nova stranka kojoj su ovo prvi izbori postali parlamentarni u 20 lokalnih zajednica širom Republike Srpske što je značajan rezultat, ali daleko manje u broju glasova od onog što smo realno očekivali", navela je ona,

Trivićeva, koja je u Banjaluci bila kanidatkinja za gradonačelnicu, kaže da je najmanje zadovoljna rezultatima u ovom gradu, te da rade na njihovoj analizi.

Odgovorila je na prozivke predsjednika RS, Milorada Dodika istakavši da će Narodni front nastaviti da postoji.

"Meni je Milorad Dodik juče poručio da sam betonirana i sahranjena, a moraću ga razočarati da i Narodni front i ja nastavljamo dalje, svom snagom protiv kriminalnih, koruptivnih i simbioznih politika. Kao što sam rekla u izbornoj noći, mi smo iznosili istinu, koja možda jedan dio građana nije baš zanimala, a nekom je bila prebrutalna. Ništa nismo rekli što je neistina. Kritikovali smo jednako obe strane, stablo korupcije Dodikovih firmi ne može biti nikako kritika samo Stanivukovića koji ga nije iznio, nego kritika samog Dodika i politike privatizovanog i zarobljenog društva. Na reket pored raspale teniske arene okačili smo bilbord i Dodika i Drinića, što je opet bila kritika obe strane. U slučaju Izet Beganović „upirali smo prst“ i u SNSD i u PDP po tom slučaju", poručila je ona.

Upitala je na koji način je "politika simbioze" pobijedila u Banjaluci, ali da će Narodni front nastaviti borbu protiv kriminala i korupcije.

"Zašto i kako je politika simbioze i način političkog djelovanja Milorada Dodika, a koji je do srži usvojio Stanivuković postao ponovo prihvatljiv velikom broju Banjalučana, to je već za dublju analizu. Zašto i kako je politika simbioze pobijedila u Banjaluci takođe je za detaljnu analizu. Svakako, to ne znači da ćemo mi prestati da ukazujemo na kriminal i nezakonit rad, jer ako mi to prestanemo da radimo, skoro da neće biti nikog da o tome govori. Naša temeljna politika ostaje borba protiv kriminala i korupcije, koliko god bilo ljudi koji smatraju da je to ispravno, borićemo se za njih".

Dodala je da program Narodnog fronta nije dopro do većeg bvroja ljudi.

"Predstavljali smo i svoj program (ako govorim o Banjaluci), i stanove za mlade, i slobodne ekonomske zone, i pitanje vrtića, saobraćaja, i vodosnabdijevanja, izgradnje mostova, ali kao ni za kritiku štetnih simbioznih politika, očigledno nismo pronašli način da to dopre do većeg broja ljudi. Generalno, druga dva politička bloka imala su daleko daleko veće resurse od nas, i materijalne, i ljudske i medijske. Moram naglasiti i činjenicu, analizirajući rezultate širom Republike Srpske, da su kao nikad do sada, radile pare. Stranke koje su imale novac ušle su među narod i na razne načine kupovale naklonost građana. Mi nijedan glas nismo dobili na taj način niti ćemo ikad to početi raditi", rekla je ona.

Navela je da Narodni front nastavlja dalje sa svojim programima i politikom.

"Analiziramo i dalje naše greške i svoje politike i rad korigovaćemo u određenoj mjeri, ali ne u onim temeljnim porukama, koje se tiču borbe protiv kriminala i korupcije, nezakonitog rada, i naše težnje da Republika Srpska postane slobodno i pravedno društvo", poručila je ona.

Podsjećamo, prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH, Jelena Trivić je u Banjaluci osvojila 13.200 glasova ili 13,10 odsto, stavljajući je na treće mjesto, iza kandidata SNSD-a Nikole Šobota i PDP-a, Draška Stanivukovića.

