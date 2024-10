Trivićeva priredila performans ispred Gradske uprave, pa dobila cvijeće (VIDEO)

Predsjednica Narodnog fronta i kandidatkinja za gradonačelnicu Banjaluke, Jelena Trivić donijela je porodično stablo korupcije ispred Gradske uprave i "simbiozni porodični album" prozivajući akruelnog gradonačelnika Draška Stanivukovića.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Danas smo došli ovdje da poklonimo simbioznom gradonačelniku Banjaluke porodično stablo korupcije Dodikovih firmi koje je on „zaboravio“, pa smo ga mi iznijeli nedavno na Trg Krajine da pokažemo u kakvoj privatizovanoj zemlji živimo, ali i da podsjetimo na Stanivukovićevo ćutanje na temu korupcije Milorada Dodika i njegove klike. Zašto se Stanivuković ućutao po tom pitanju, on treba da odgovori“, izjavila je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta na pres konferenciji održanoj ispred Gradske uprave gdje su aktivisti Narodnog fronta donijeli porodično stablo korupcije.

Trivićeva je da licu mjesta pozvala Stanivukovića da siđe iz kancelarije da im objasni koje je čija firma na stablu, pošto se on dugo bavio tom temom, a ponda naprasno prestao.

Međutim, pres konferencija niej mogla da prođe bez incidenta. Portparolka Draška Stanivukovića, Adrijana Basara donijela je Jeleni Trivić buket cvijeća, što je ona odbvila da pimi.

Pored stabla, Trivićeva je medijima pokazala i "simbiozni porodični album" u kojem su mnogobrojne fotografije Stanivukovića sa, kako kaže, čelnicima režima, prvenstveno sa Miloradom Dodikom i Nenadom Nešićem.

"Lijepo bi bilo da nam Stanivuković objasni otkud sada ovoliki obrti u odnosu sa Dodikom: prvo je bio njegov ljuti protivnik, pa je odjednom postao njegov veliki saveznik, a sada pokušava opet da odglumi da je protiv navodno SNSD-a, iako i dalje ne smije da pomene Dodika. Svjestan je Stanivuković da ga Dodik drži u šaci i da je izdao Banjalučane i da mu oni pakt sa Dodikom neće oprostiti“, izjavila je Trivićeva, te dodala:

„O svemu ovome imala sam namjeru da govorim u TV debati, ali ni Stanivuković ni Šobot nisu pristali da se suoče sa mojim pitanjima i odbili su TV debatu“, rekla je ona.

Trivićeva napominje da je jasno ko je opozicioni kandidat za gradonačelnika, i da to može biti samo onaj oko kojeg su se okupile sve stranke opozicije.

"A to je Jelena Trivić, koju su podržali i visoki funkcioner PDP-a Milko Grmuša, kao i Branko Dokić profesor emeritus i jedan od osnivača PDP-a. Današnji performans je samo slikovit prikaz koliko je Stanivuković izdao narod. Takođe, opozicioni kandidat ne može biti onaj koji se 500 dana nije usudio da kritikuje Dodika i njegove antinarodne politike, a naročito je jezivo što Stanivuković nije rekao ništa na Dodikov srednji prst Borcima. Stanivuković nije opozicionar, i to je svima jasno, kao što je i jasno da je Šobot obična marioneta. NJih obojica su Dodikovi kandidati, obojica su u Dodikovom džepu. Glas za Šobota i glas za Stanivukovića je glas za Milorada Dodika i to je jasno kao dan! Takođe, želim da postavim pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova da li je Nebojša Drinić u srijedu, 2.10.2024. godine saslušan po nalogu Tužilaštva i ako se to desilo zašto o tom ne informišu javnost", poručila je ona.

BONUS VIDEO:

(MONDO)