Tereti ih za "kupovinu" odbornika u Tesliću: Tužilaštvo traži pritvor za Miličevića i još dvije osobe

Republičko javno tužilaštvo RS zatražilo je određivanje pritvora gradonačelniku Teslića i predsjedniku SDS-a Milanu Miličeviću osumnjičenom za trgovinu uticajem.

Potvrdio je to za Mondo njegov branilac Nenad Kovačević.

Pritvor je zatražen i za potpredsjednika Skupštine Teslić Mehmeda Dubravca i odbornika Mešu Jašarevića, koji su zajedno sa Miličevićem uhapšeni 9. juna u Tesliću u akciji “Blok”.

Sumnjiče se da su počinili krivično djelo primanje mita i trgovina uticajem.

"Miličević i Dubravac se terete da su u periodu od oktobra 2024. godine do 22. maja 2025. godine po prethodnom dogovoru u cilju promjene skupštinske većine, posredniku u tri navrata dali 80.000 KM koje je isti trebao predati Jašareviću, da u okviru svojih službenih ovlaštenja kao odbornik, suprotno političkim uvjerenjima stranke kojoj pripada, glasa za prijedloge skupštinske većine, da bi naknadno stupili u kontakt sa Jašarevićem i dali mu novac u ukupnom iznosu od 250.000 KM, kako bi napustio svoju političku opciju i glasao po nalogu osumnjičenih", saopšteno je iz tužilaštva.

Miličević je uhapšen 9. juna u Tesliću, a u pretresima njegove kuće pronađeno je preko 400.000 KM. On tvrdi da se radi o porodičnoj ušteđevini, s obzirom na to da su već dugo godina on, supruga i djeca - ljekari.

Hapšenje Miličevića, koji vodi najveću opozicionu partiju u RS i u tri mandata je osvajao načelničko mjesto u Tesliću, izazvalo je burne reakcije opozicije koja smatra da se radi o politički montiranom procesu.

Ispred zgrade Republičkog javnog tužilaštva RS u Banjaluci organizovan je protest.

