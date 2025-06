"Misterija" zemljotresa na Svetoj Gori: Čudan niz događaja uzbunio seizmologe, upozorenje stiglo i monasima

Serija zemljotresa na poluostrvu Halkidiki, od kojih je prethodni snage 3,7 stepeni zabilježen u utorak ujutro, zbunila je naučnike. Nalet neobične seizmičke aktivnosti sa središtem u moru blizu Svete gore stavio je grčke seizmologe u stanje pripravnosti.

Izvor: Mondo/J. Dojčinović

Najjači zemljotres u neobičnom nizu koji traje čak 14 mjeseci pogodio je ovu oblast u subotu i iznosio je 5,3 stepena po Rihteru. Stručnjaci kažu da bi u budućnosti to moglo da bude i više, do 5,7 stepeni, ali ne mogu da preciziraju kada i da li će se to dogoditi.

Odmah nakon tog zemljotresa seizmolozi su upozorili da bi u narednim satima moglo da dođe do tog jačeg potresa

"Ne postoje pravila u seizmičkim nizovima. Svaki je haotičan i nepredvidiv“, rekao je Eftimis Lekas, šef grčke Organizacije za planiranje i zaštitu od zemljotresa, tokom intervjua na OPEN TV.

Još više zabrinjava to što je rased koji uzrokuje zemljotrese pod vodom i još uvijek nije identifikovan.

"Nismo u mogućnosti da precizno lociramo liniju raseda“, rekao je Lekas, napominjući da su potresi ostali čudno grupisani, ali u uskoj zoni, što za sada pomaže u kontroli rizika.

Portal "Katimerini" ističe i "misteriju" nepravilnog hronološkog slijeda zemljotresa. Naime, seizmička aktivnost se rasplamsala prošlog ljeta, onda se zaustavila, pa se nastavila u februaru, a sada se vratila još jača nego ikada.

Izvor: Shuitterstock

Područje Svete Gore, poznato po vijekovima starim manastirima u kojima monasi žive izolovano, predstavlja jedinstvene izazove. Zvaničnici su upozorili monahe i hodočasnike da se drže podalje od starijih struktura i strmih padina, upozoravajući na štetu od zemljotresa i rastuću opasnost od klizišta.

Atanasios Ganas, seizmolog u Geodinamičkom institutu, potvrdio je da podrhtavanje tla traje više od 10 mjeseci, dok je poslije subotnjeg zemljotresa zabilježeno više od 20 manjih potresa.

"Sedam zemljotresa magnitude iznad četiri stepena Rihterove skale zabilježeno je u ovom nizu“, rekao je stručnjak za Katimerini.

Naučni komitet grčke vlade se hitno sastao nakon najnovijeg zemljotresa, zaključivši da je seizmički "klaster" i dalje ograničen na prvobitnu zonu u blizini Karijesa. Savjetovali su na oprez, ali nisu detektovani znaci aktivacije susjednog rasjeda.

Ipak, nepredvidivost niza zemljotresa tera naučnike na dodatni oprez.

"Nadamo se da je ovo bio glavni zemljotres. Ali jednostavno ne možemo biti sigurni“, rekao je Lekas.

Jača seizmička oluja u Mediteranu

Seizmolozi još od prošlog ljeta pažljivo prate fenomen, a prema informacijama koje prenose grčki mediji razlog se krije u aktivaciji raseda na zapadnoj obali Svete Gore. Seizmolozi još od prošlog ljeta pažljivo prate fenomen, a prema informacijama koje prenose grčki mediji razlog se krije u aktivaciji raseda na zapadnoj obali Svete Gore.

Kada se tome pridodaju snažni potresi na Kritu, između Rodosa i Turske, ali i nedavna erupcija vulkana Etne na Siciliji, stvara se slika velikog seizmičkog žarišta na Mediteranu. Stoga ne čudi što stručnjaci zabrinuto gledaju i ka Vezuvu, koji bi takođe mogao da eruptira.

Izvor: Mondo/J. Dojčinović

Kako je nedavno za Euronews Srbija istakla prof. dr Dragana Milovanovića u posljednjih nekoliko godina primijećen je povećan broj zemljotresa i vulkanske aktivnosti, posebno u regionu Turske, Grčke i Italije. Milovanović objašnjava da je to posljedica intenzivnijih tektonskih kretanja u ovom području, što dovodi do oslobađanja veće količine energije i učestalijih seizmičkih aktivnosti.

"Činjenica je da se posljednjih godina naša planeta uznemirila. Mnogo su češći zemljotresi, a takođe vulkanska aktivnost. Posebno u tom dijelu Turske prema Grčkoj, pa došlo je čak i do Italije. Za sada mi pretpostavljamo da dolazi do tektonskih kretanja koja su nešto intenzivnija i omogućavaju ogromno oslobađanje energije i da je to jedan od razloga zašto su sada pokreti, odnosno zemljotresi nešto češći", navela je Milovanović i dodala da je sve to dio jedinstvenog geološkog procesa u kojem se afrička tektonska ploča podvlači pod evropsku i gura na sjever.

Strah od zemljotresa tjera turiste

Posljedice zemljotresa po turističku sezonu osjećaju se na ostrvu Santorini, jednoj od najpoznatijih grčkih destinacija. Glavna ulica bez mnogo ljudi i uličice koje ne vrve od posjetilaca su neuobičajeni prizori tokom letnjih mjeseci u glavnom gradu Santorinija Firi.

Ovo je prva godina nakon pandemije da Santorini doživljava pad turizma, piše Euronews.

Zemljotresi koji su ove godine pogodili ostrvo odvratili su mnoge međunarodne posjetioce koji sada biraju druge destinacije. Posljednjih nedjelja, dolasci su u porastu, ali su brojke daleko manje od vrhunaca iz prethodnih godina.

Izvor: Mondo/J. Dojčinović

"Na Santoriniju, raspoloživa mjesta u avionima su smanjena za 26 odsto od početka godine do danas. Ali indikacije koje imamo u pogledu ponude mjesta su u rasponu od 7-8 odsto za ljeto, tako da očekujemo rezultat sa gubicima od 10-15“, rekao je predsjednik Udruženja grčkih turističkih preduzeća (SETE), Janis Paraskis.

Predsjednik Unije hotelijera Santorinija, Antonis Pagoni, rekao je za Euronews da očekuje dalji pad turističkog prometa i upozorio da će se efekti proširiti na celu grčku ekonomiju.

"Predsjednik SETE je govorio o dolascima na aerodrome, ali nažalost ću reći da će ukupni dolasci biti smanjeni za oko 20-25 odsto. Trenutno se krećemo od -25 do -30 odsto. To je ogromno smanjenje na destinaciji poput Santorinija koja privlači više od tri miliona posjetilaca. Znate, to je 10 odsto grčkog turizma. Nismo sigurni da li Grčka može sebi da priušti da izgubi te prihode“, kaže on.

(Euronews/Katimerini)