Danas sunčano i toplo, povoljni uslovi za vožnju

Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost i toplije.

Duvaće slab do umjeren vjetar, uveče na udare pojačan, sjevernih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 28 do 32, u višim predjelima od 23 stepena Celzijusova.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je sunčano vrijeme, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Sokolac sedam, Bjelašnica, Bugojno i Brčko devet, Ribnik, Rudo, Foča, Glamoč i Han Pijesak 10, Novi Grad, Jajce i Čemerno 11, Doboj, Bihać i Prijedor 12, Mrkonjić Grad 13, Banjaluka i Bijeljina 14, Bileća 15, Trebinje 18 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se na većini puteva odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju, a na dionicama u usjecima povećana je mogućnost od odrona.

U Banjaluci će danas zbog javnog skupa "Sportske igre mladih" od 9.30 do 11.00 časova i od 19.00 do 24.00 časa, doći do obustave saobraćaja u Ulici olimpijskih pobjednika na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom srpske vojske do skretanja za parking preko puta zgrade RTRS-a i Ulici Gundulićeva od raskrsnice sa ogrankom Ulice Gundulićeva broj 102 u naselju Krajina.

Radi izvođenja radova u kamenolomu "Grapska-Kostajnica", u mjestu Kostajnica, grad Doboj od 10.00 do 16.00 časova dolaziće do privremenih obustava saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Modriča, u mjestu Kostajnica, jednom-dva puta u toku dana u trajanju pet do sedam minuta.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Radi deminiranja na deminerskom zadatku "Gajevi dva", opština Novo Goražde, na dionici magistralnog puta Ustiprača–Novo Goražde od 8.00 do 15.00 časova biće povremena polučasovna obustava saobraćaja.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, doći će do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog izvođenja deminerskih radova na regionalnom putu Doboj-Maglaj u mjestu Trbuk, privremeno će dolaziti do obustave saobraćaja od 11.00 do 16.00 časova, maksimalno 15 minuta u toku dana.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Gacko-Tjentište /između tunela Čemerno i Surdup/ i Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog redovnog servisiranja tunela na auto-putu A-1, za saobraćaj će biti zatvoreni tuneli Vis, 25. novembar i Grab u smjeru smjer Lepenica-Tarčin, a vozila će saobraćati dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Radovi su aktuelni i na autoputu A-1 dionici Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod /skretanje za Lipnicu/, Ustikolina-Goražde, Sarajevo-Pale i Jablanica-Mostar /Donja Jablanica/.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog oštećenja mosta obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu sa Hrvatskom Brčko-Gunja. Granični prelaz mogu koristiti samo pješaci, biciklisti i motociklisti.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

