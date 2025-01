Nikšić o povećanju minimalca u FBiH: Neki poslodavci vrše pritisak na radnike da protestuju

Predsjednik Vlade Federacije BiH Nermin Nikšić obratio se medijima na pres konferenciji na kojoj je bilo riječi o odluci da se minimalna plata u tom entitetu poveća na 1.000 KM. Ova odluka izazvala je veliko protivljenje određenog broja poslodavaca i ekonomista.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Nikšić kaže da je javnost imala priliku da čuje jedan dio poslodavaca i njihovih eksperata koj osporavaju ovu odluku kao što postoji dio poslodavaca koji podržavaju odluku i jedan dio poslodavaca koji šute jer se na njih odluka ne odnosi.

"Oni ukazuju na činjenicu da nemaju radnika s manjom platom od 1.000 KM. S druge strane imamo radnike i sindikate koji podržavaju odluku, ali i tu imamo dio ljudi koji šute. Čak imamo neke radnike koji nam se javljaju da imaju pritisak poslodavaca da organizuju proteste ispred Vlade FBiH. To bi bilo interesantno da radnici protestuju protiv povećanja svojih primanja i plate", rekao je Nikšić.

Obrazlažući odluku, federalni premijer kaže da radnici jedini nisu dobili satisfakciju za inflaciju.

"U 2023. godini je bilo 5,7 milijardi dobiti, od čega je oko 5,4 milijardi u privatnom sektoru. U posljednje tri godine desio se rast dobiti od 40 posto. U isto vrijeme minimalna plata je rasla 14 posto, ako je potreban demant, onda ćemo pričati i dalje. Do odluke smo došli, zbog poraznog odnosa poslodavaca prema radnicima. Razmatrali smo kako ćemo donijeti odluke. Došli smo da razmatranja da bi mogli donijeti Uredbu o minimalnim primanjima, koja bi imala 700 KM minimalnu platu, a do 1.200 neoprezovano, druga varijanta je 800 KM minimalna plata, a 400 neporezovano, ni to nije naišlo na odobravanje poslodavaca", rekao je Nikšić, prenio je Avaz.

"Svima nama je bilo porazno da smo shvatili Ekonomsko-socijalnog savjeta su predložena minimalna primanja od 1.000 KM, a da se plaćaju doprinos na 650 KM. Shvatili smo da imamo činjenicu da poslodavci preko isplata regresa, toplog obroka zloupotrebljavaju radnike, pa čak i kroz isplatu pomoći. Ovo se ne odnosi na sve poslodavce, rekao bih da ova saznanja o zloupotrebama neoprezivih naknada su nas motivisala da donesemo odluku o minimalnoj plati. Ova odluka će važiti do donošenje zakona o fiskalizaciji. Važno je naglasiti da neoporezivi dio nije diran, i dalje se to može isplatiti. Procjena da će ovo ugroziti navodno 100.000 radnih mjesta je paušalna. Vlada FBiH će osigurati adekvatne podsticaje. Bićemo jako osjetljivi na situacije kada dođe do eventualnih otkaza. Pojačanim inspekcijskim nadzorom ćemo biti rigorozni na način da se radnici pošalju na biro, a da zapravo rade. Pozivam sve radnike da prijave takve zloupotrebe", rekao je Nikšić.

Nikšić smatra da su radnici pretvoreni u moderne robove.

"Zatrpani smo porukama ljudi koji u načelu govore "recite to, ali nemojte nas spominjati“ jer se boje da će biti kažnjeni i da će ostati bez posla", kaže federalni premijer.

(MONDO)