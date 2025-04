Idućih dana toplije, a evo kakvo nas vrijeme očekuje za 1. maj

Idućih dana u Republici Srpskoj biće toplije vrijeme.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U utorak, 29. aprila, ujutro se po kotlinama i dolinama rijeka očekuje prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz malu oblačnost i toplije. Minimalna temperatura vazduha od šest do 10 stepeni, na jugu do 14 stepeni, u višim predjelima od dva stepena.

Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 25 stepeni, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U srijedu će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i još toplije. Uveče naoblačenje na sjeverozapadu, a u Hercegovini će bura biti u jačanju.

Minimalna temperatura vazduha od pet do devet, na jugu do 13 stepeni, u višim predjelima od dva stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 26 stepeni, u višim predjelima od 17.

U četvrtak, 1. maja, biće pretežno sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost.

Minimalna temperatura vazduha od sedam do 11, na jugu do 15 stepeni, u višim predjelima od četiri. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 17.

(Srna)