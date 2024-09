Ovo su najduži mostovi Evrope: Neki prelaze državnu granicu, dok se najduži prostire na 18 kilometara

Mnogo truda, vremena i novca ulože se u mostove koji svojom veličinom, dužinom i grandioznošću ne prestaju da nas fasciniraju. Sigurno ste se nekad zapitali koliko je trajala njihova izgradnja. Deset najdužih u Evropi nalaze se u 5 država Starog kontinenta.

Deset najdužih mostova u Evropi smješteno je u pet država: Portugalu, Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj i Rusiji.

Ukoliko vas put nanese blizu nekog od njih, nećete se pokajati ukoliko se zadržite da ih pogledate ili pređete.

Ponte Salgueiro Maia, Portugal

Ovaj most je izgrađen 2000. godine u Portugalu. Prelazi preko reke Rio Tejo. Izgradnja ovog mosta je trajala pet godina, a most je dugačak 4,3 kilometra.

Most zaliva Amur, Rusija

Nalazi se u Rusiji i spaja kopno s apoluostrvom De Friz.

Most je dio auto-puta, a dužine mu je 4.364 metra. Maksimalna brzina vožnje je 90 kilometara na sat, a izgrađen je 2012. godine.

President Bridge, Rusija

Još jedan od najdužih evropskih mostova nalazi se u Rusiji.

Riječ je o mostu koji spaja istočnu i zapadnu strana grada Ulanovska preko rijeke Volge. Ovaj most je dugačak 5.825 metara, a izgrađen je 2009. Njegova izgradnja, međutim, počela je 1989. godine.

Olandski most, Švedska

Olandski most u Švedskoj jedan je od najdužih mostova u Evropi. Dugačak je 6.072 metara i otvoren je davne 1972. godine. Do 1998. bio je najduži most u Evropi.

Most je ime dobio po istoimenom otoku Olandu. Dugačak je 6.072 metara i otvoren je davne 1972. godine. Sve do 1998. bio je najduži most na Starom kontinentu.

Veliki most sa pojasom, Danska

Most se ovako naziva jer je to doslovan prevod sa danskog jezika.

Dugačak je 6.790 metara, visok 65 metara i širok 31 metar. Spaja danska ostrva Zealand i Funen. Izgrađen je 1988. godine i koštao je 2,8 milijarde evra.

Eresundski most, Danska - Švedska

Ovaj most spaja teritorije Danske i Švedske dužinom od 7.845 metara.

Most je izgrađen 1999. godine i povezuje Kopenhagen i Malme. Ovo je najduži most na svijetu koji prelazi državnu granicu.

Saale-Elster, Njemačka

Iako je vijadukt, a ne most, njegova dužina od 8.577 metara je svakako zavidna. Namenjen je isključivo za železnički promet. Dovršen je 2013. godine i koštao je 222 miliona evra.

Iako je vijadukt, a ne most, njegova dužina od 8.577 metara je svakako zavidna. Namijenjen je isključivo za željeznički promet. Dovršen je 2013. godine i koštao je 222 miliona evra.

Most Leziria, Portugal

Prelazi rijeke Tagus i Soraia, sjeveroistočno od Lisabona.

Ovaj most je dužine je 11.670 metara i otvoren je za javnost 2007. godine.

Ograničenje brzine vožnje je 120 kilometara na čas satu, kao na auto-putevima. U svojih gotovo 12 kilometara ima nekoliko vijadukata.

Vasko da Gama, Portugal

Most Vasko da Gama u Portugalu najduži je most u Evropskoj Uniji

Najduži most u Evropskoj uniji dužine je 12.345 metara i spaja Lisabon i južne regije.

Izgrađen je 1998. godine na rijeci Tagus.

Ovaj most koštao je Portugal 1,1 milijardu dolara, koji su podijeljeni na četiri dijela za četiri izvođača radova.

Krimski most, Rusija

Dužine nevjerovatnih 18 kilometara, ovaj fascinantan most spaja kontinentalnu Rusiju sa Krimom.

Izgrađen je nakon ruske aneksije ukrajinskog Krima, i to za samo dvije godine - od 2016. do 2018. godine. Željeznički dio mosta dug je 18 kilometara, a drumski 16,9 kilometara.

