Za one koji se plaše visine svaki korak je put do pakla: Najstrašniji viseći most u Evropi ima 1.023 stepenika

Da li biste se usudili da prošetate visećim mostom dugim 517 metara na kome je svaki korak pogled u provaliju? Iako ga mnogi u Umbriji zaobilaze, on je neizbežna stanica i poslastica za avanturiste i ljubitelje prirode željnih adrenalina.

Izvor: Instagram printscreen/umbriatourism

Prelazak preko najstrašnijeg visećeg mosta u Evropi izazov je i za one najhrabrije koji ne prezaju od naleta adrenalina.

Naime, Tibetanski most ili Selano je najveći viseći most u Evropi. Dugačak je čak 517 metara, a od zemlje ga odvaja 175 metara visine, dok broji 1023 stepenika.

Dio Italije u kome se most nalazi, mnogi turisti zaobilaze, ali ljubitelji prirode i planina dobro znaju da krije prelijepe predjele, mnogo pješačkih staza i veliku ponudu ljepote prirode i uzbuđenja.

Most je smješten u planinskom regionu Umbrije, italijanske regije koja nema izlaz na more. Ovi planinski predjeli su u dolini rijeke Tibar, dok se na sjeverozapadu graniče sa Toskanom.



Izvor: Gianluigi Basilietti / Zuma Press / Profimedia

Najnovija atrakcija ovde je najviši tibetanski most u Evropi. On povezuje dva sela koja se nalaze na dva susjedna brda i to sela Selano i Montesanto preko doline i jezera.

Tibetanski, ili viseći most Selano, nije za one koji se plaše visine, ali će neustrašivi ljubitelji adrenalina uživati.

Atilljo Gubeloti, gradonačelnik Selana, sa mosta poručuje da ne morate da brinete.

"Zaista nema problema jer je to ekstremno bezbjedan most", kazao je on.

Tokom prelaska, svaki posjetilac je osiguran sigurnosnim pojasom, koji se pričvršćuje uz šinu duž mosta.

Inače viseći mostovi već postoje širom Evrope. Oni najatraktivniji i najpoznatiji su u Italiji, Portugalu i Andori. Po svojim karakteristikama, ovaj je postao evropski rekorder.

Kakvi su to tibetanski mostovi? Tibetanski mostovi su pješački, viseći mostovi, koji spajaju dva „uzvišenja", odnosno čitavom dužinom se nalaze visoko iznad zemlje. Često su izgrađeni od lanaca, zbog čega nisu kruti, već prilično fleksibilni.

Nije za one sa slabim srcem

Za prelazak preko mosta biće vam potrebno između pola sata i 45 minuta.

Prelazak je zabranjen djeci i onima koji su niži od 120 cm.

Poduhvat prelaska na drugu stranu nije preporučljiv ni osobama slabijeg psihičkog i fizičkog zdravlja, kao ni onima koji imaju fobiju od visine.

Svakako, onaj ko se odluči da preko njega pređe, ko sme i može, neće ostati ravnodušan.

Da li biste se vi usudili da ga pređete?

(EUpravo zato)