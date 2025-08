Trik koji malu dnevnu sobu čini odmah većom: Ako nema dovoljno kvadrata, ovo je idealno za dnevni boravak

Kako urediti malu spavaću sobu da izgleda veća? Evo ideja!

Izvor: Shutterstock

Mali dnevni boravak nije lako urediti, ali uz dobar raspored, prave proporcije i namještaj koji prostoru dozvoljava da "diše", i dnevna soba skromne kvadrature može da izgledati moderno i skladno.

"Ako imate malu dnevnu sobu, to ne znači da treba da se pomirite sa prosječnim uređenjem", kaže dizajner enterijera Džon Meklejn. Njegov omiljeni trik za to da mala soba djeluje veće jeste da se uvek bira nameštaj uzdignut na nogarama.

Meklejn kaže da sofe i fotelje koje su uzdignute od poda daju prostoru "vizuelnu lakoću".

"Uvijek biram komade sa vidljivim nogarama, makar one bile visoke samo 10 do 12 cm. Nikako mebl štof koji visi ili ramovi koji idu skroz do poda", objašnjava. "Kada možete da vidite ispod namještaja i oko njega, prostor odmah djeluje vizuelno veće i otvorenije."

Izvor: Shutterstock

