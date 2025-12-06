Zaboravite Majorku i Santorini: Otkrivamo skrivene evropske dragulje za ljeto 2026.

Popularne ljetnje destinacije su pretrpane i skupe, ali putnici sve više biraju manje poznate lokacije

Iako su temperature niske i snijeg prekriva veći dio Evrope, mnogi već sada razmišljaju o planovima za ljetovanje sljedeće godine.

Mnogi putnici decenijama biraju poznate mediteranske destinacije, ali nova istraživanja pokazuju da trend manje poznatih destinacija sve više privlači turiste.

Ovaj koncept, popularizovan među generacijom Z na TikToku, podrazumeva biranje alternativnih lokacija koje podsjećaju na popularne destinacije, ali nude autentičniji doživljaj, manje gužve i povoljnije cijene.

Prema podacima Civil Aviation Authority, broj letova iz Velike Britanije ka zemljama Balkana - kao što su Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, bilježi rast posljednje dvije godine.

Društvene mreže igraju ključnu ulogu u tome, jer inspirišu putnike da biraju "spori turizam" i destinacije koje pružaju mir i intimnost.

Najzanimljivije alternative popularnim destinacijama:

Kalabrija umjesto Pulje (Italija)

Kalabrija

Južna italijanska regija nudi dramatičnu obalu sa peščanim i stjenovitim plažama, istorijske pećine u Zungriju i slikovito selo Tropea. Manje turista, odlična gastronomija i autentična italijanska atmosfera čine je idealnom za miran odmor.

Altea umesto Santorinija (Španija)

Altea

Na Kosta Blanki, Altea nudi bijele kuće, romantične zalaske sunca i uličice ukrašene bugenvilijama, ali bez gužvi Santorinija. Savršeno za šetnje, degustacije lokalnih vina i posjetu umjetničkim galerijama.

Plovdiv umjesto Berlina ili Pariza (Bugarska)

Plovdiv

Jedan od najstarijih evropskih gradova, sa rimskim teatrom i starim gradom, kombinuje istoriju, umjetnost i kulturu velikih prestonica, ali po nižim cijenama i sa manjim brojem turista. Od 2025. Bugarska je u Šengenu, što olakšava dolazak.

Liverpul umjesto Londona (Velika Britanija)

Liverpul

Grad muzičke i kulturne scene, sa Cavern Clubom, Anfield stadionom i brojnim muzejima i galerijama. Povoljniji smještaj i manje gužve čine ga odličnom alternativom Londonu.

Valona umesto Splita (Albanija)

Plaža u Ksamilu u Albaniji

Albanijska Rivijera nudi netaknute plaže, planine, mediteransku gastronomiju i vibrantan noćni život. Idealna destinacija za one koji žele šarm Jadrana bez gužve.

Trend "destination dupes" omogućava putnicima da istraže autentične i manje poznate lokacije, uživaju u prirodi, kulturi i gastronomiji, a da pritom izbjegnu masovni turizam i visoke troškove.

Za ljeto 2026. ove destinacije nude jedinstveno iskustvo koje popularni hot spotovi često ne mogu da pruže.

