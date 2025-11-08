Gdje je toplo u decembru 2025? Najbolje destinacije za zimski odmor pod suncem

Ako želite da tokom poslednjeg mjeseca 2025. godine odete u toplije krajeve, donosimo vam prijedlog najboljih destinacija za zimski odmor pod suncem.

Izvor: Jana Janina/Shutterstock

Ove zimske destinacije nude prijatne temperature, sunčane plaže i raznovrsne aktivnosti za odmor.

Svaka lokacija kombinuje prirodne ljepote, istorijske znamenitosti i kulturne atrakcije.

Smještaj i lokalni sadržaji pružaju udoban boravak za porodice, parove i aktivne putnike.

Decembar je idealno vrijeme za bijeg od hladnoće i tmurnih dana, a destinacije koje slede u nastavku nude sunce, plaže i bogat kulturni i prirodni sadržaj. Gde biste otišli na odmor?

1. Gran Kanarija, Španija

Prosječna temperatura u decembru: 18°C

Sati sunca dnevno: 6

Gran Kanarija je jedna od najtraženijih destinacija za odmor u decembru 2025. godine.

Izvor: trabantos/Shutterstock

Gran Kanarija je jedno od najpopularnijih kanarskih ostrva, poznato po raznovrsnim pejzažima. Glavni grad Las Palmas nudi spoj istorije i moderne kulture, sa istorijskim kvartom Vegueta i muzejima poput Museo Canario, kao i nekadašnjom kućom Kristofora Kolumba. Maspalomas je najpoznatiji po ogromnim pješčanim dinama koje vode do plaža, dok Puerto Riko pruža savršenu kombinaciju restorana, barova i aktivnosti na vodi.

2. Tenerife, Španija

Prosječna temperatura u decembru: 18°C

Sati sunca dnevno: 6

Ako želite da u decembru uživate u temperaturi 18°C, Tenerife je nepogrešivi izbor za odmor.

Izvor: TravelGirl1981/Shutterstock

Tenerife je najveće kanarsko ostrvo i savršena destinacija za sve tipove putnika. Santa Kruz, glavni grad, nudi kulturne atrakcije, muzeje i trgove, dok Playa de las Americas i Los Cristianos nude plaže i bogat noćni život. Prirodne ljepote uključuju vulkan Teide, nacionalni park sa vulkanskim pejzažima i stazama za planinarenje, dramatične litice Los Gigantes i plaže sa zlatnim peskom poput Playa del Duque.

3. Lanzarote, Španija

Prosječna temperatura u decembru: 18°C

Sati sunca dnevno: 6

Ako želite nezaboravnu avanturu za sam kraj 2025. godine, Lanzarote je na listi najboljih destinacija.

Izvor: Yingna Cai/Shutterstock

Lanzarote je poznato po vulkanskim pejzažima i jedinstvenim prirodnim formacijama, uključujući preko 300 vulkanskih konusa i crne stijene. Glavni grad Arrecife je živahna, ali mala luka sa šarmantnim pešačkim ulicama i marinom. Nacionalni park Timanfaya pruža priliku za šetnje po aridnom terenu i vulkanskim stazama.

4. Limasol, Kipar

Prosječna temperatura u decembru: 15°C

Sati sunca dnevno: 6

Limasol je moderna luka koja nijednog turistu nije ostavila ravnodušnim.

Izvor: kirill_makarov/Shutterstock

Limasol je moderna luka sa bogatom istorijom i kulturnim sadržajima. Marina je idealno mjesto za šetnju, a u gradu se nalaze istorijski lokaliteti poput zamka Limassol i ruševina Amathus stare 2.000 godina. Ljubitelji prirode mogu da uživaju u mirnim oazama u Gradskim vrtovima, dok plaže pružaju mogućnost za plivanje, sunčanje i sportove na vodi.

5. Madeira, Portugal

Prosječna temperatura u decembru: 16°C

Sati sunca dnevno: 5

Botanički vrtovi su čar Madeire.

Izvor: Wolf-photography/Shutterstock

Madeira je vulkanski arhipelag sa dramatičnim pejzažima, strmim liticama, zelenim brdima i peščanim plažama. Glavni grad Funšal nudi šarmantne ulice, botaničke vrtove i marinu, a ostrvo je poznato po mreži "levada" kanala koji omogućavaju planinarenje kroz šume i planine. Aktivnosti uključuju planinarenje, biciklizam, kanjoning, a u blizini se mogu naći i mirne plaže i male uvale.