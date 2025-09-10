logo
Ovaj avgust je bio najtopliji avgust u istoriji mjerenja: "Okeani su neočekivano topli"

Jugozapadna Evropa je doživjela treći veliki toplotni talas sezone, popraćen jakim šumskim požarima.

Avgust 2025. je bio najtopliji avgust u istoriji mjerenja Izvor: Shutterstock

Avgust 2025. je bio treći najtopliji avgust u istoriji globalnih mjerenja, s prosječnom temperaturom od 16,6 stepeni, prema podacima službe EU za klimatske promene Kopernikus. Bio je 0,22 stepeni hladniji od rekordnih avgusta 2023. i 2024. i 1,29 stepeni topliji u odnosu na predindustrijsko doba.

Period od septembra 2024. do avgusta 2025. bio je 1,52 stepeni topliji od prosjeka između 1850. i 1900. godine.

Jugozapadna Evropa je doživjela treći veliki toplotni talas sezone, popraćen jakim šumskim požarima, izvijestila je Samanta Burdžes iz Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF).

"S obzirom na to da okeani ostaju neuobičajeno topli, ovi događaji naglašavaju hitnost i potrebu prilagođavanja češćim i intenzivnijim klimatskim ekstremima", dodala je. Posebno snažan toplotni talas je pogodio veći dio Pirinejskog poluostrva i jugozapadne Francuske od 8. do 18. avgusta, dok su sjeverna i sjeveroistočna Evropa ostale ispod dugoročnih prosjeka.

Ljeto 2025. je četvrto najtoplije u Evropi u istoriji mjerenja

Ljeto 2025. je bilo četvrto najtoplije u Evropi u istoriji mjerenja, s temperaturama 0,9 stepeni iznad referentnog razdoblja od 1991. do 2020. Zapadna i jugoistočna Evropa, kao i Turska, bile su najviše pogođene. Suša je pogodila velike dijelove zapadne i južne Evrope, dok su u južnoj Francuskoj, Italiji i Njemačkoj pale obilne kiše.

Dijelovi Sjedinjenih Država i Kanade su takođe bili pogođeni sušom, dok su istočna Azija i Južna Amerika zabilježile više kiše.

Kopernikus redovno objavljuje podatke o temperaturi Zemljine površine, opsegu morskog leda i količini padavina. Nalazi se zasnivaju na računarsko generisanim analizama koje uključuju milijarde izmerenih podataka sa satelita, brodova, aviona i meteoroloških stanica širom svijeta.

(EUpravo zato/Index.hr)

