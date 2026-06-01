Španija i Grčka luksuz, Turska i Hrvatska "povoljne oaze": Nijemci analizirali cijene, ovde je najbolje ljetovati

Njemački turisti prošle godine su na odmor trošili rekordne iznose, u prosjeku 1.636 evra po osobi, dok analize pokazuju da rast cijena, geopolitičke tenzije i rat u Iranu već utiču na turističke tokove, avio-saobraćaj i izbor destinacija širom Evrope.

Ljudi u Njemačkoj su spremni da potroše mnogo novca na odmor. Prema aktuelnoj Analizi turizma (Tourismusanalyse), Nijemci su prošle godine na odmor potrošili rekordnih 1.636 evra po osobi.

Kada je riječ o najpopularnijim evropskim destinacijama, najviše su u prosjeku trošili u Grčkoj (1.872 evra), a najmanje u Austriji (1.183 evra). U Hrvatskoj su, prema Analizi turizma, prošle godine trošili 1.303 evra, piše DW.

Hrvatska se, baš kao i Turska, u toj analizi smatra "povoljnijom" zemljom, odnosno destinacijom u kojoj turisti troše manje novca za približno isti nivo usluge nego u drugim mediteranskim državama. U analizi se, između ostalog, o troškovima u 2025. godini navodi i sljedeće: "Grčka i Španija znatno skuplje od Turske i Hrvatske."

S obzirom na opšti rast cijena, ove godine se vjerovatno očekuje novi rekord, predviđa Ana Zičke, stručnjakinja za putovanja iz HolidayCheck-a. "Zbog opšteg rasta cijena rastu i troškovi putovanja. Ipak, turisti su i dalje spremni da plate više cijene", kaže ona.

Cijene su posebno naglo porasle u popularnim turističkim regijama poput Španije. Tokom vrhunca letnje sezone cijene su tamo i do pet puta više nego u proljeće. Odmor za par u hotelu sa četiri zvjezdice na plaži, sa doručkom u glavnoj sezoni, košta oko 5.000 evra.

Ipak, turisti i dalje dolaze. Španija ove godine očekuje više turista nego ikada ranije. Španski ministar turizma Đordi Ereu Boher predviđa 100 miliona stranih posjetilaca: "Tačno je da će sukobi koji traju nedjeljama dovesti do promjena u izboru turističkih destinacija. Moramo se pripremiti za to."

Zičke naglašava da i turističke agencije reaguju na povećanu potražnju za evropskim destinacijama: "Tamo gdje je potražnja velika, organizuje se više letova. Zato i dalje ima raspoloživih kapaciteta, kao i last minute ponuda."

Međutim, ona upozorava da turisti koji računaju na ponude u posljednjem trenutku moraju biti fleksibilni - na primjer kada je riječ o destinaciji ili datumu putovanja.

Rat u Iranu utiče i na turizam

Posebno zato što bi avionski saobraćaj uskoro mogao dodatno da poskupi. Razlog se nalazi oko 5.000 kilometara dalje: Ormuski moreuz. Zbog rata u Iranu on je blokiran, što utiče i na cijenu kerozina.

Početkom godine cijena je iznosila oko 670 dolara po toni goriva. Sa početkom rata došlo je do značajnog skoka cijena, koje su u aprilu dostigle skoro 1.800 dolara po toni. Od tada je cena kerozina nešto pala, ali je i dalje viša nego pre početka rata sa Iranom, piše Deutsche Welle.

Ipak, cijene avionskih karata još nisu porasle u istoj mjeri, pokazuje analiza portala Check24 za nemačku TV-emisiju Plusminus na javnom servisu ARD. Prema toj analizi, cijene rezervacija napravljenih preko Check24 do početka maja bile su u nekim slučajevima čak i niže nego prošle godine.

Cijene letova za Kipar pale su za 16 odsto, za Egipat za 12 odsto, a za Tursku za 4 odsto. Popularne mediteranske destinacije bile su nešto skuplje: letovi za Grčku poskupjeli su za 3 odsto, a za Španiju za 4 odsto.

"Trenutno ne vidimo sveobuhvatni rast cijena", rekao je Kristijan Majer, generalni direktor Check24.

Kada je riječ o omiljenim turističkim destinacijama, Njemačka je za Nijemce i dalje ubedljivo broj jedan. Prema podacima Tourismusanalyse za 2025. godinu, svako treće putovanje (35%) bilo je unutar Njemačke. Sličan trend očekuje se i ove godine.

Oko dvije trećine ispitanika izjavilo je da ove godine planira najmanje jedno turističko putovanje. Svaki četvrti ispitanik (25%) posjetiće neku destinaciju u Nemačkoj, dok 42% nemačkih turista planira da tokom 2026. odmara u drugim evropskim zemljama.

Najviše ispitanika želi da putuje u Španiju (9%), Italiju (7%), Skandinaviju (5%), Tursku (4%), Grčku (3%), Francusku (3%), Austriju (2%) i Hrvatsku (1%).

Svaki peti ispitanik planira odmor van Evrope, što je rekord do sada, tvrdi Tourismusanalyse. Njih 13% u trenutku istraživanja još nije odlučilo gde će putovati.

Istraživanje je sprovedeno tokom decembra 2025. i januara 2026. godine - dakle prije početka rata sa Iranom - na uzorku od 3.000 njemačkih građana starijih od 18 godina.

Avio-kompanije već "osigurale" cijene

ARD-ov stručnjak za avijaciju Mihael Imel procjenjuje da je razlog tome što velike avio-kompanije unaprijed "osiguravaju" cijene goriva na više mjeseci. To se radi putem zaštite od rizika.

"Lufthansa je, na primer, osigurala cijene za 80 odsto svojih potreba za kerozinom. To je svakako jedan od razloga zašto još nismo vidjeli velika poskupljenja", kaže on.

Pored toga, avio-kompanije su već preduzele i druge mjere za smanjenje troškova goriva: "Djelimično su smanjile broj letova ka Aziji, a iz upotrebe su povukle avione koji troše posebno velike količine kerozina."

Još jedno pitanje brine turiste: moguća nestašica kerozina.

"Ohrabrujuće je to što tri četvrtine potražnje za kerozinom ne dolazi iz regiona Zaliva. Ono što trenutno nedostaje zbog rata može se nadoknaditi uglavnom iz SAD-a ili Nigerije", kaže Imel.

Možda je upravo to razlog zbog kojeg su njemačke avio-kompanije optimistične u vezi sa budućnošću. Lufthansa je u odgovoru za Plusminus navela: "Koncern očekuje uglavnom stabilno snabdevanje gorivom za letove planirane tokom letnjeg reda letenja. Lufthansa radi na različitim mjerama kako bi to ostvarila." Slične poruke šalju i TuiFly i Eurowings.

Turisti mijenjaju planove

Putnici su i dalje nesigurni i mijenjaju svoje planove. Prema nedavnom istraživanju HolidayCheck-a, gotovo petina Nijemaca želi ove godine potpuno da odustane od odmora. Oko 40 odsto ispitanika bira druge, sigurnije destinacije.

"Ne primjećujemo nužno mnogo otkazivanja, već preusmjeravanje na alternative. Odmori su i dalje važni, a turisti traže nova mjesta", naglašava Zičke.

Jedna destinacija koja bi mogla profitirati u ovoj situaciji jeste Maroko. Marakeš, u srcu zemlje, prepun je posjetilaca. Marokanska vlada očekuje turistički rekord ove godine. Samo prošle godine broj nemačkih posjetilaca porastao je za 11 odsto.

Ipak, pitanje je da li će taj procvat potrajati. Nemica Gabriele Noak-Špet vodi mali hotel u starom delu Marakeša. Proleće je bilo veoma uspješno, ali rat na Bliskom istoku počinje da utiče i na njih.

"Trenutno smo veoma dobro popunjeni, ali to su rezervacije napravljene još ranije. Praktično ne dobijamo nove rezervacije", kaže ona.

Ipak, za turističku industriju u celini to možda i nije loša vijest. Zičke ističe: "Nažalost, turistička industrija je posljednjih godina prošla kroz mnoge krize, ali iskustvo pokazuje da se veoma brzo oporavlja."

(DW/Mondo)