Skandal trese Slovačku: Miroslav Lajčak se više puta pominje u mejlovima Džefrija Epstina

Izvor: Profimedia

Novi mejlovi objavljeni u sredu otkrivaju veze između osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina i bivšeg izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka koji je sada visoki savjetnik premijera Roberta Fica, piše briselski portal Euraktiv (Euractiv).

"Epstinovi fajlovi" sadrže hiljade dokumenata koji detaljno prikazuju kriminalnu mrežu Džefrija Epstina i njegove veze sa globalnim političkim, poslovnim i akademskim elitama.

Epstin, osuđeni seksualni prestupnik koji je izvršio samoubistvo u zatvoru, bio je optužen za trgovinu maloletnim djevojkama. U srijedu su demokrate iz Odbora za nadzor Predstavničkog doma SAD objavile nove mejlove, uključujući i neke koji pominju predsednika SAD Donalda Trampa.

Prema prepisci, Epstin je u nekoliko poruka upućivao na Lajčaka, opisujući ga kao osobu „međunarodnog uticaja“. Lajčak – trenutno slovački diplomata i savjetnik slovačkog premijera Roberta Fica za Zapadni Balkan – bivši je ministar spoljnih poslova Slovačke (2009–2010, 2012–2020), predsjednik Generalne skupštine UN (2017–2018) i specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine (2020–2025).

U jednom mejlu iz 2019, Epstin ga je predstavio neimenovanom kontaktu kao aktuelnog slovačkog ministra spoljnih poslova, predsedavajućeg OEBS-a, bivšeg predsjednika Ujedinjenih nacija i „što je najvažnije, prijatelja“.

On je takođe upućivao na Lajčaka poznatim slovačkim nadimkom „Miro“, što sugeriše ličnu bliskost. U drugoj razmjeni iz 2018, o kojoj je prvi izvestio slovački portal 360-tka.sk, Epstin je napisao da „Miro dolazi u Palm Bič“ – referenca na jednu od Epstinovih rezidencija na Floridi - "da strateški planira.

Slovački portal Aktuality.sk primijetio je u petak da dokumenti ne sadrže dokaze da je Lajčak bio svjestan ili uključen u Epstinove kriminalne aktivnosti. Međutim, oni ukazuju da ga je Epstin posmatrao kao saveznika unutar međunarodnih diplomatskih krugova.

Mejlovi takođe pokazuju Epstinovo očigledno interesovanje za slovačku politiku. On je komentarisao ostavku tadašnjeg premijera Roberta Fica 2018, nakon ubistva istraživačkog novinara Jána Kuciaka, i kasnije kritikovao izbor proevropske predsjednice Zuzane Čaputove 2019 – napisavši da bi Lajčák "bio bolji kandidat".

Slovački mediji, uključujući Euraktiv Slovačla, zatražili su komentar i od Lajčaka i od Ministarstva spoljnih poslova, ali nisu dobili odgovor.

(Euraktiv/MONDO)