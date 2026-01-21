logo
Sud odbio objavu Epstinovih dokumenata: Stigla pisma žrtava o "praznim obećanjima" kraja skandala

Sud odbio objavu Epstinovih dokumenata: Stigla pisma žrtava o "praznim obećanjima" kraja skandala

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Savezni sud odbio je zahtev kongresmena za ubrzano objavljivanje Epstinovih dokumenata.

Sud odbio objavljivanje Epstinovih dokumenata Izvor: House Oversight Democrats

Savezni sudija je danas presudio da dvojica članova Kongresa nemaju pravni osnov za intervenciju u krivičnom postupku protiv Gislen Maksvel sa ciljem ubrzavanja objavljivanja vladinih spisa povezanih sa Džefrijem Epstinom. Odluka je donijeta uprkos novom zakonu koji nalaže njihovo objavljivanje.

Zakon o transparentnosti i kašnjenje u objavi

Američki okružni sudija Pol A. Engelmajer objasnio je da poslanici Ro Kana, demokrata iz Kalifornije, i Tomas Mesi, republikanac iz Kentakija, ne mogu tražiti sudski imenovanog nadzornika u okviru slučaja Maksvel koji bi nadgledao da li Ministarstvo pravde poštuje Zakon o transparentnosti Epstinovih dosijea.

Kana i Mesi su zajedno sponzorisali dvostranački zakon, koji je u novembru potpisao predsjednik Donald Tramp, a koji nalaže javno objavljivanje istražnih spisa povezanih s pokojnim finansijerom Epstinom i Maksvel, njegovom dugogodišnjom saradnicom.

Poslanici su tvrdili da Ministarstvo pravde ne poštuje zakon i zatražili su od Engelmajera imenovanje nezavisnog posmatrača kako bi se obezbjedilo hitno objavljivanje više od dva miliona dokumenata koje je vlada identifikovala kao relevantne.

Više od mjesec dana nakon zakonskog roka objavljeno je tek oko 12.000 dokumenata. Iz Ministarstva pravde naveli su da je tempo objavljivanja usporen zbog potrebe za redigovanjem informacija radi zaštite identiteta žrtava i drugih osoba.

Odluka suda

Sudija Engelmajer se u velikoj mjeri složio s Ministarstvom pravde, potvrdivši da nema ovlašćenja da nadzire sprovođenje novog zakona u okviru krivičnog predmeta protiv Maksvel. Takođe je utvrdio da Kana i Mesi nemaju pravni osnov za učešće u postupku. Ipak, sudija je prepoznao ozbiljnost iznijetih zabrinutosti.

Napisao je da su pitanja o tome da li vlada ispunjava svoje obaveze prema zakonu "nesumnjivo važna i blagovremena", iako je pravni mehanizam koji su poslanici izabrali bio neprimjeren. Engelmajer je napomenuo da poslanici i dalje mogu sprovoditi nadzor drugim sredstvima, uključujući podnošenje zasebne građanske tužbe ili korišćenje kongresnih ovlašćenja.

Zabrinutost preživelih

Engelmajer je naveo da je primio pisma i imejlove od osoba koje su preživjele Epstinovo zlostavljanje, a koje podržavaju zahtjev za neutralnim nadzornikom. U tim porukama, napisao je, izražen je strah da Ministarstvo pravde možda neće u potpunosti poštovati zakon.

Prema sudijinim riječima, preživeli su se žalili da je ministarstvo žrtvama davalo samo "prazna obećanja" i da se prema njima nije odnosilo s pažnjom koju zaslužuju, prenosi Index. Engelmajer, koga je imenovao demokratski predsjednik Barak Obama, uvažio je te zabrinutosti, ali je ponovio da mu one ne daju nadležnost za postupanje.

Kontekst slučaja

Gislen Maksvel služi 20-godišnju saveznu zatvorsku kaznu nakon što je u decembru 2021. osuđena po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu se*sualnog iskorišćavanja. Nedavno je podnela zahtev za puštanje na slobodu, tvrdeći da nove informacije opravdavaju ponovno razmatranje njene kazne.

