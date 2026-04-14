Identifikovan muškarac čije je tijelo pronađeno u šahtu u Prijedoru: Nema elemenata krivičnog djela

Policija u Prijedoru identifikovala je muškarca čije je tijelo pronađeno u šahtu. Uviđaj je potvrdio da nema elemenata krivičnog djela.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na području grada Prijedora juče je pronađeno beživotno tijelo muškarca, potvrđeno je iz Policijske uprave Prijedor.

Tijelo je pronađeno oko 18:30 časova u revizionom odvodnom prostoru (šahtu). Odmah po prijavi, na lice mjesta izašli su pripadnici policije i izvršili uviđaj.

Nema elemenata krivičnog djela

Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da tokom uviđaja nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na nasilnu smrt ili postojanje elemenata krivičnog djela.

„Identifikacijom je utvrđeno da se radi o licu iz Prijedora“, navodi se u saopštenju.

O ovom događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, pod čijim nadzorom su preduzete dalje mjere i radnje.