logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Robu uzimali, a nikada nisu plaćali: Šestočlana grupa iz Sarajeva varala preduzeća širom BiH, šteta veća od 800.000 KM

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv šestočlane grupe zbog sumnje da su prevarili 32 firme širom BiH oštetivši ih za više od 800.000 KM, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Šestočlana grupa iz Sarajeva optuženazbog varanja preduzeća širom BiH Izvor: Getty, IndypendenZ/iStockphoto

Optužnica je potvrđena protiv Sanjina Avdića, DŽenite Riđešić, Muhameda Osmanovića, Admira Šenderovića, Maide Avdić i Bariše Bejtovića.

Avdić, Riđešić i Osmanović optuženi su za krivična djela prevara i prevara u privrednom poslovanju, a Šenderović, Avdić i Bejtović za prevaru.

Avdić, Riđešić i Osmanović terete se da su od 2019. do 2024. godine djelovali kao kriminalna grupa koju Tužilaštvo Kantona Sarajevo tereti za prevare 32 firme širom BiH koje su oštetili za više od 800.000 KM.

Prema navodima optužnice, članovi grupe na čijem je čelu bio Avdić imali su unaprijed određene uloge i zadatke, te djelovali koordinisano po uputstvima organizatora s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Terete se da su oštećene dovodili u zabludu lažnim predstavljanjem i prikazivanjem poslovne saradnje, nakon čega su preuzimali robu veće vrijednosti bez namjere da je plate.

Osmanović je uglavnom imao ulogu posrednika u preuzimanju robe, dok je Avdić organizovao narudžbe i komunikaciju sa oštećenim firmama.

I ostalim optuženima Avdić je omogućio pribavljanje nezakonite koristi lažnim prikazivanjem poslovne saradnje sa oštećenim firmama.

Postupajući tužilac predložio je sudu oduzimanje imovinske koristi od 842.833 KM od optuženih.

Za glavni pretres sudu je predloženo saslušanje 136 svjedoka, tri vještaka i izvođenje 1.052 materijalna dokaza.

Tagovi

prevara preduzeća Sarajevo šteta

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ