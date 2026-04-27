Robu uzimali, a nikada nisu plaćali: Šestočlana grupa iz Sarajeva varala preduzeća širom BiH, šteta veća od 800.000 KM

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv šestočlane grupe zbog sumnje da su prevarili 32 firme širom BiH oštetivši ih za više od 800.000 KM, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Optužnica je potvrđena protiv Sanjina Avdića, DŽenite Riđešić, Muhameda Osmanovića, Admira Šenderovića, Maide Avdić i Bariše Bejtovića.

Avdić, Riđešić i Osmanović optuženi su za krivična djela prevara i prevara u privrednom poslovanju, a Šenderović, Avdić i Bejtović za prevaru.

Avdić, Riđešić i Osmanović terete se da su od 2019. do 2024. godine djelovali kao kriminalna grupa koju Tužilaštvo Kantona Sarajevo tereti za prevare 32 firme širom BiH koje su oštetili za više od 800.000 KM.

Prema navodima optužnice, članovi grupe na čijem je čelu bio Avdić imali su unaprijed određene uloge i zadatke, te djelovali koordinisano po uputstvima organizatora s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Terete se da su oštećene dovodili u zabludu lažnim predstavljanjem i prikazivanjem poslovne saradnje, nakon čega su preuzimali robu veće vrijednosti bez namjere da je plate.

Osmanović je uglavnom imao ulogu posrednika u preuzimanju robe, dok je Avdić organizovao narudžbe i komunikaciju sa oštećenim firmama.

I ostalim optuženima Avdić je omogućio pribavljanje nezakonite koristi lažnim prikazivanjem poslovne saradnje sa oštećenim firmama.

Postupajući tužilac predložio je sudu oduzimanje imovinske koristi od 842.833 KM od optuženih.

Za glavni pretres sudu je predloženo saslušanje 136 svjedoka, tri vještaka i izvođenje 1.052 materijalna dokaza.