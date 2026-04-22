Nafta ponovo teče kroz "Družbu": Ukrajina sanirala oštećenja, transport ka Mađarskoj i Slovačkoj nastavljen

Autor D.V.
Nakon sanacije kvara u Ukrajini, ponovo je pokrenut transport nafte naftovodom "Družba" ka Evropi, čime je deblokirana i evropska finansijska pomoć Kijevu.

Nafta ponovo teče kroz "Družbu"

Mađarska naftna kompanija MOL saopštila je da je od ukrajinskog operatera Ukrtransnafta dobila potvrdu da je ponovo pokrenut transport sirove nafte kroz naftovod "Družba", nakon sanacije oštećenja na ukrajinskoj dionici, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga. 

Kako se navodi, isporuke iz Belorusije ka Evropi počele su danas oko podneva, a MOL očekuje da će prve količine nafte stići u Mađarsku i Slovačku najkasnije do sutra.

Prema informacijama izvora iz industrije koje prenosi Reuters, tranzit je tehnički nastavljen već u 10.35 časova po srednjoevropskom vremenu, čime je okončan višednevni prekid u snabdijevanju.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je oštećeni deo naftovoda popravljen i da je zemlja spremna da nastavi isporuke ruske nafte ka Evropi.

Obnova transporta ima i širi političko-ekonomski značaj, jer je deblokirala ključnu prepreku za odobravanje finansijske pomoći Ukrajini iz Brisela, vrijedne desetine milijardi evra.

Istovremeno, odlazeći premijer Mađarske Viktor Orban ranije je blokirao kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu, koristeći ga kao pritisak na Kijev da ubrza popravke i obnovi isporuke kroz "Družbu".

Ponovno pokretanje ovog strateškog naftovoda predstavlja važan signal stabilizacije snabdevanja energentima u Evropi, ali i pokazuje koliko su energetika i geopolitika i dalje čvrsto povezane.

(Telegraf/MONDO)

