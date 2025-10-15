SNSD očekuje izbore 23. novembra, Amidžić kaže da Sud BiH neće odgoditi proces

Generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić smatra da će 23. novembra biti održani prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj jer se vjerovatno Ustavni sud BiH neće ni odrediti po apelaciji Milorada Dodika na presudu Suda BiH.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

On je naveo da Ustavni sud BiH to ne čini već mjesec i po i vjerovatno da se neće ni odrediti po tom pitanju.

Amidžić je rekao da je SNSD-a imenovao Sinišu Karana za predsjedničkog kandidata u ime ljudi koji žive u Republici Srpskoj i nisu tražili vanredne izbore, a da je kandidat opozicije Branko Blanuša imenovan u ime SDS-a, ali i Centralne izborne komisije (CIK) BiH i ljudi koji su u Federaciji BiH (FBiH).

"Imali smo jak odgovor – bojkot izbora, ali bojkot ne može biti djelimičan. Bila je prilika da se kaže Sarajevu da su u Republici Srpskoj izbori onda kada to kažu građani koji u njoj žive. I kažete ne, već će se poštovati ono što kaže CIK i da ona izabere predsjednika Srpske", rekao je Amidžić.

On je naveo da bi tako izabran predsjednik Republike Srpske tražio modalitet da se ukine Narodna skupština i Vlada Srpske, zatim zaustave projekti, isplata plata i penzija, te stvori haos.

Osvrćući se na nedavni sastanak lidera SNSD-a Milorada Dodika i HDZ-a BiH Dragana Čovića, Amidžić je rekao da je koalicija dvije stranke jaka i funkcionisaće i dalje, te dodao da se obje partije bore protiv pritiska kojem su izloženi Hrvati i Srbi.

"Hrvatska zajednica u FBiH osjeća pritisak jer se pokušava umanjiti značaj Hrvata, na isti način na koji mi osjetimo da postoje želje za ukidanje institucija unutar Republike Srpske", dodao je Amidžić.

Govoreći o političkoj sceni u Republici Srpskoj, Amidžić je istakao da Srpskoj treba jaka opozicija, ali da to ne može biti politički pokret koji formira sadašnji predsjednik PDP-a Draško Stanivuković jer je to "trula priča" koja će samo doprinijeti gašnju PDP-a jer ta stranka gubi svoj identitet.

"To je trula priča zato što su u tom pokretu i Igor Radojičić i Stanivuković, koji je ranije protiv Radojičića podnio krivičnu prijavu i nazvao ga lopovom. I sada žele da skupe koji glas više, pa kažu – `Mi smo nova snaga i sada je u redu, sada Radojičić nije više lopov`!?", kaže Amidžić za RTRS.

On je naglasio da su odnosi u banjalučkom Gradskom odboru SNSD-u dobri, kao i između njega i predsjednika Odbora Vlade Đajića, da ima različitih mišljenja što je normalno, ali da su svi u toj organizaciji spremni da urade sve da ova partija u Banjaluci postigne što bolji rezultat.