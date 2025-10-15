SNSD očekuje izbore 23. novembra, Amidžić kaže da Sud BiH neće odgoditi proces

Generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić smatra da će 23. novembra biti održani prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj jer se vjerovatno Ustavni sud BiH neće ni odrediti po apelaciji Milorada Dodika na presudu Suda BiH.
On je naveo da Ustavni sud BiH to ne čini već mjesec i po i vjerovatno da se neće ni odrediti po tom pitanju.
Amidžić je rekao da je SNSD-a imenovao Sinišu Karana za predsjedničkog kandidata u ime ljudi koji žive u Republici Srpskoj i nisu tražili vanredne izbore, a da je kandidat opozicije Branko Blanuša imenovan u ime SDS-a, ali i Centralne izborne komisije (CIK) BiH i ljudi koji su u Federaciji BiH (FBiH).
"Imali smo jak odgovor – bojkot izbora, ali bojkot ne može biti djelimičan. Bila je prilika da se kaže Sarajevu da su u Republici Srpskoj izbori onda kada to kažu građani koji u njoj žive. I kažete ne, već će se poštovati ono što kaže CIK i da ona izabere predsjednika Srpske", rekao je Amidžić.
On je naveo da bi tako izabran predsjednik Republike Srpske tražio modalitet da se ukine Narodna skupština i Vlada Srpske, zatim zaustave projekti, isplata plata i penzija, te stvori haos.
Osvrćući se na nedavni sastanak lidera SNSD-a Milorada Dodika i HDZ-a BiH Dragana Čovića, Amidžić je rekao da je koalicija dvije stranke jaka i funkcionisaće i dalje, te dodao da se obje partije bore protiv pritiska kojem su izloženi Hrvati i Srbi.
"Hrvatska zajednica u FBiH osjeća pritisak jer se pokušava umanjiti značaj Hrvata, na isti način na koji mi osjetimo da postoje želje za ukidanje institucija unutar Republike Srpske", dodao je Amidžić.
Govoreći o političkoj sceni u Republici Srpskoj, Amidžić je istakao da Srpskoj treba jaka opozicija, ali da to ne može biti politički pokret koji formira sadašnji predsjednik PDP-a Draško Stanivuković jer je to "trula priča" koja će samo doprinijeti gašnju PDP-a jer ta stranka gubi svoj identitet.
"To je trula priča zato što su u tom pokretu i Igor Radojičić i Stanivuković, koji je ranije protiv Radojičića podnio krivičnu prijavu i nazvao ga lopovom. I sada žele da skupe koji glas više, pa kažu – `Mi smo nova snaga i sada je u redu, sada Radojičić nije više lopov`!?", kaže Amidžić za RTRS.
On je naglasio da su odnosi u banjalučkom Gradskom odboru SNSD-u dobri, kao i između njega i predsjednika Odbora Vlade Đajića, da ima različitih mišljenja što je normalno, ali da su svi u toj organizaciji spremni da urade sve da ova partija u Banjaluci postigne što bolji rezultat.