Nakon današnjeg sastanka, SDS i PDP dogovorili da uskoro održe novi

Delegacije Srpske demokratske stranke (SDS) i Partije demokratskog progresa (PDP) dogovorile su danas nastavak saradnje i novi sastanak u narednim danima, u okviru podrške kandidaturi Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: MONDO

Na sljedeći sastanak, kako je najavljeno, PDP će doći zajedno sa svojim pokretom i političkim partnerima, što bi trebalo da dodatno proširi opozicioni blok.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović izjavio je da današnji susret predstavlja nastavak aktivnosti koje su započete prethodne sedmice.



„Danas smo kao domaćini ugostili delegaciju PDP-a i zahvaljujemo im na posjeti. Razgovarali smo prijateljski i otvoreno o brojnim temama. Sastanak je bio vrlo sadržajan i potvrdio je da naša saradnja nije vremenski ograničena“, rekao je Radulović.

Lider PDP-a Draško Stanivuković istakao je da je sastanak protekao u pozitivnoj atmosferi te da je potvrđena i dodatno učvršćena saradnja između dvije stranke.

„Fokusirani smo na važan datum koji dolazi, ali razgovarali smo mnogo šire od toga. Naša saradnja ne završava 23. novembra“, naglasio je Stanivuković, dodajući da su SDS i PDP „okosnica promjena“.

Prema njegovim riječima, PDP će za nekoliko dana predstaviti nove političke partnere koji će se pridružiti njihovom pokretu.

„Važno je da naredne sedmice sjednemo sa SDS-om i zajedno pošaljemo jasne poruke. Nakon 19. oktobra bićemo još otvoreniji i konkretniji“, dodao je Stanivuković.

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša izjavio je da je današnji sastanak nastavak razgovora koje SDS vodi i sa drugim opozicionim subjektima.

„PDP je važan partner unutar opozicionog bloka i saradnja s njima od velikog je značaja i za mene i za SDS. Razgovori su bili vrlo konstruktivni, usaglasili smo se oko većine tema i nastavljamo zajedničke aktivnosti. Sljedeće sedmice planiran je sastanak u širem formatu, sa novim pokretom i drugim opozicionim snagama koje žele promjene“, rekao je Blanuša.