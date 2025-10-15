logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon današnjeg sastanka, SDS i PDP dogovorili da uskoro održe novi

Nakon današnjeg sastanka, SDS i PDP dogovorili da uskoro održe novi

Autor Nikolina Damjanić
0

Delegacije Srpske demokratske stranke (SDS) i Partije demokratskog progresa (PDP) dogovorile su danas nastavak saradnje i novi sastanak u narednim danima, u okviru podrške kandidaturi Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske.

unnamed.jpg Izvor: MONDO

Na sljedeći sastanak, kako je najavljeno, PDP će doći zajedno sa svojim pokretom i političkim partnerima, što bi trebalo da dodatno proširi opozicioni blok.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović izjavio je da današnji susret predstavlja nastavak aktivnosti koje su započete prethodne sedmice.

„Danas smo kao domaćini ugostili delegaciju PDP-a i zahvaljujemo im na posjeti. Razgovarali smo prijateljski i otvoreno o brojnim temama. Sastanak je bio vrlo sadržajan i potvrdio je da naša saradnja nije vremenski ograničena“, rekao je Radulović.

Lider PDP-a Draško Stanivuković istakao je da je sastanak protekao u pozitivnoj atmosferi te da je potvrđena i dodatno učvršćena saradnja između dvije stranke.

„Fokusirani smo na važan datum koji dolazi, ali razgovarali smo mnogo šire od toga. Naša saradnja ne završava 23. novembra“, naglasio je Stanivuković, dodajući da su SDS i PDP „okosnica promjena“.

Prema njegovim riječima, PDP će za nekoliko dana predstaviti nove političke partnere koji će se pridružiti njihovom pokretu.

„Važno je da naredne sedmice sjednemo sa SDS-om i zajedno pošaljemo jasne poruke. Nakon 19. oktobra bićemo još otvoreniji i konkretniji“, dodao je Stanivuković.

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša izjavio je da je današnji sastanak nastavak razgovora koje SDS vodi i sa drugim opozicionim subjektima.

„PDP je važan partner unutar opozicionog bloka i saradnja s njima od velikog je značaja i za mene i za SDS. Razgovori su bili vrlo konstruktivni, usaglasili smo se oko većine tema i nastavljamo zajedničke aktivnosti. Sljedeće sedmice planiran je sastanak u širem formatu, sa novim pokretom i drugim opozicionim snagama koje žele promjene“, rekao je Blanuša.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SDS izbori PDP Branko Blanuša

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ