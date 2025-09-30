Od "nema izbora" do trke, SNSD promijenio kurs: Opozicija pred izazovom jedinstva za kratki mandat

Nakon mjesec dana tvrdnji da prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske neće biti, SNSD je juče napravio potpuni zaokret.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik stranke Milorad Dodik obrazložio je odluku tvrdeći da je izlazak na izbore neophodan „da se spriječi pokušaj devastacije i destabilizacije Srpske“. Ipak, kritičari ocjenjuju da ovaj nagli preokret više odražava političku kalkulaciju nego brigu za stabilnost, jer stranka koja je mjesecima tvrdila da izbora neće biti, sada sebe predstavlja kao „čuvare reda i zakonitosti“.

Dodik je najavio da će SNSD prvo predložiti imenovanje vršioca dužnosti predsjednika RS u Narodnoj skupštini, a ime kandidata saopštiti tek nakon konsultacija s koalicionim partnerima.

„Ne postoji potreba za žurbu kada je riječ o saopštavanju imena kandidata“, rekao je, dodajući da stranka već ima prijedlog.

Naglasio je da je odluka da se uđe u trku podržana jednoglasno u svim odborima SNSD-a u lokalnim zajednicama.

I dok SNSD gradi narativ o „našem kandidatu, ne protivniku“, opozicija se suočava s unutrašnjim tenzijama. SDS je već potvrdio profesora Branka Blanušu kao zajedničkog kandidata, a zvaničnu podršku njegovoj kandidaturi objavio je i Narodni front, na čijem čelu je Jelena Trivić.

PDP je jasno najavio da neće učestvovati na izborima, a predsjednik stranke Draško Stanivuković istakao je da PDP „ne mijenja svoje odluke“ i da neće imati kandidata. Stanivuković je kritikovao Dodika, poručujući da će narod pamtiti „čovjeka najpromjenjivijih stavova“, te dodao da je PDP spreman na razgovore sa ostalim opozicionim akterima.

S druge strane, lider Liste za pravdu i red, Nebojša Vukanović, predao je kandidaturu Centralnoj izbornoj komisiji BiH, naglašavajući da će to biti „rezervna opcija“ za opoziciju ukoliko SDS naiđe na probleme poput blokiranih računa prije dvije godine. Vukanović je kritički govorio o PDP-u i Stanivukoviću, tvrdeći da „bojkot PDP-ovih birača znači da SNSD lakše prolazi“ i da Stanivuković „igra za Dodika“. On je takođe najavio da će, ukoliko CiK ovjeri kandidaturu Dodika, i on lično otići pred Sud BiH i „ponoviti što je i Dodik rekao, pa neka i mene osude“.

(MONDO)