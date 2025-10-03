logo
SDS o novom pokretu u Srpskoj: Stanivuković djeluje protiv jedinstva opozicije

Autor Nikolina Damjanić
1

Jovica Radulović, v.d. predsjednika SDS-s izrazio je zabrinutost zbog najave predsjednika PDP-a i gradonačelnika Banjaluke, Draška Stanivukovića o formiranju novog političkog pokreta u Srpskoj, ističući da takve izjave šalju poruku podjela unutar opozicije.

DSC_0479.JPG Izvor: SDS

„Mi već dugo nastojimo sačuvati jedinstvo opozicije, ali na neke stvari se više ne može ćutati. Izbor je jednostavan – ili ste uz kandidata opozicije prof. dr Branka Blanušu, ili želite sačuvati Milorada Dodika kroz produženu ruku u liku Siniše Karana. Svako svojim izborom govori i o sebi“, rekao je Radulović.

On je dodao da ga je iznenadila Stanivukovićeva izjava: „Na koju stranu mi okrenemo, ja mislim da će se na tu stranu stvari i okretati.“ Radulović ističe da iskreni opozicionar ne kalkuliše i ne koketira sa vlasti, već se bori za korjenite promjene.

Komentarišući tvrdnje Stanivukovića da će PDP postati druga po snazi stranka sa trocifrenim brojem odbornika i dvocifrenim brojem narodnih poslanika, Radulović je podsjetio na rezultate prošlogodišnjih izbora:

„PDP je osvojio 44 mandata, što je 16.000 glasova manje nego 2020. godine. To je volja birača, kao što je njihova volja i pobjeda gospodina Stanivukovića. Mi se borimo za promjenu političke paradigme, a ne za korupciju i kupovinu ‘papaka’ bilo iz vlasti ili opozicije.“

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ranije je potvrdio medijske najave i najavio formiranje novog političkog pokreta, koji, prema njegovim riječima, treba da ponudi alternativu sa „novim ljudima i idejama“. Stanivuković je rekao da će pokret imati trocifren broj odbornika i dvocifren broj narodnih poslanika, čime bi postao druga najjača politička snaga u Srpskoj, ali nije otkrio zvanično ime pokreta.

„U naredne dvije do tri sedmice ozvaničićemo sporazum između prvih članica, a potom će se drugi pridruživati. Nakon toga slijedi predstavljanje programa i uvjeren sam da će ovo biti najveća priča na političkoj sceni“, naveo je Stanivuković.

SDS Draško Stanivuković opozicija PDP

zole

Vi delujete protiv jedinstva opozicije ,vi ste izašli sa kandidatom za predsednika RS a niste se konsultovali opozicione partnere ,vi čak nemate predsednika stranke je ne možete postići unutrašnji koncenzus oko kandidata za predsednika stranke. Žalosno je to što mislite da ste perjanica opozicije što sigurno niste

