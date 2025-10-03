SDS o novom pokretu u Srpskoj: Stanivuković djeluje protiv jedinstva opozicije

Jovica Radulović, v.d. predsjednika SDS-s izrazio je zabrinutost zbog najave predsjednika PDP-a i gradonačelnika Banjaluke, Draška Stanivukovića o formiranju novog političkog pokreta u Srpskoj, ističući da takve izjave šalju poruku podjela unutar opozicije.

Izvor: SDS

„Mi već dugo nastojimo sačuvati jedinstvo opozicije, ali na neke stvari se više ne može ćutati. Izbor je jednostavan – ili ste uz kandidata opozicije prof. dr Branka Blanušu, ili želite sačuvati Milorada Dodika kroz produženu ruku u liku Siniše Karana. Svako svojim izborom govori i o sebi“, rekao je Radulović.

On je dodao da ga je iznenadila Stanivukovićeva izjava: „Na koju stranu mi okrenemo, ja mislim da će se na tu stranu stvari i okretati.“ Radulović ističe da iskreni opozicionar ne kalkuliše i ne koketira sa vlasti, već se bori za korjenite promjene.

Komentarišući tvrdnje Stanivukovića da će PDP postati druga po snazi stranka sa trocifrenim brojem odbornika i dvocifrenim brojem narodnih poslanika, Radulović je podsjetio na rezultate prošlogodišnjih izbora:

„PDP je osvojio 44 mandata, što je 16.000 glasova manje nego 2020. godine. To je volja birača, kao što je njihova volja i pobjeda gospodina Stanivukovića. Mi se borimo za promjenu političke paradigme, a ne za korupciju i kupovinu ‘papaka’ bilo iz vlasti ili opozicije.“

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ranije je potvrdio medijske najave i najavio formiranje novog političkog pokreta, koji, prema njegovim riječima, treba da ponudi alternativu sa „novim ljudima i idejama“. Stanivuković je rekao da će pokret imati trocifren broj odbornika i dvocifren broj narodnih poslanika, čime bi postao druga najjača politička snaga u Srpskoj, ali nije otkrio zvanično ime pokreta.

„U naredne dvije do tri sedmice ozvaničićemo sporazum između prvih članica, a potom će se drugi pridruživati. Nakon toga slijedi predstavljanje programa i uvjeren sam da će ovo biti najveća priča na političkoj sceni“, naveo je Stanivuković.