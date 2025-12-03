Otključana kancelarija: Ljubo Ninković poručio da će što prije zakazati sjednicu Skupštine

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković oglasio se danas nakon što je gradonačelnik Banjaluke rekao da mu je otključao kancelariju, koju je nedavno "zapečatio".

"Saznao sam da je gradonačelnik zatražio da se otključa kancelarija predsjednika Skupštine grada-kancelarija koju on nezakonito već drugi put zaključava. Pozdravljam činjenicu da je uvažio stavove Predsjedništva Gradskog odbora SNSD-a Banja Luka, odblokirao procese i omogućio Skupštini grada da nastavi da obavlja svoj posao", poručio je predsjednik Skupštine Ljubo Ninković.

Rekao je da očekuje da se bez odlaganja, odmah izvrši primopredaja prostorija i pečata, kao i da se formira komisija koja će utvrditi da li je pečat eventualno zloupotrebljen.

"Ja ću u najkraćem mogućem roku preduzeti sve korake kako bi što prije bila zakazana redovna sjednica Skupštine grada. Danas ću izvršiti konsultacije sa koalicionim partnerima sa ciljem da se sjednica Kolegijuma Skupštine grada održi već u petak", tvrdi Ninković.

Ninković podsjeća da je Skupština grada tokom ove godine usvojila niz značajnih odluka za Banjaluku.

Zahvaljujući amandmanima skupštinske većine, u budžetu su uvrštene brojne važne odluke, među kojima su besplatan javni prevoz za sve građane, kao i izjednačavanje subvencija za privatne i javne vrtiće. Nažalost, ove odluke do danas nisu provedene. Skupština grada će nastaviti da radi svoj posao, u nadi da će gradonačelnik prihvatiti svoje nadležnosti kao i nadležnosti skupštine kako je to propisano Zakonom o lokalnoj samoupravi i početi da provodi sve odluke zakonodavnog organa odnosno, za dobrobit građana, a ne samo one koje idu u njegovu ličnu korist", poručio je Ninković.

Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke nedavno je "zapečatio" kancelariju predsjednika Skupštine optuživši ga za nerad. Nakon toga je za danas zakazao sjednicu sa 11 potpisa odbornika, ali se ista nije održala jer se nisu pojavili odbornici skupštinske većine.

