"A ko ga je ubio?": Mohamed Salah prozvao UEFA zbog palestinskog Pelea, vidjelo 60 miliona

"A ko ga je ubio?": Mohamed Salah prozvao UEFA zbog palestinskog Pelea, vidjelo 60 miliona

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Mohamed Salah oglasio se zbog ubistva fudbalera Sulejmana Al-Obeida, poznatog i kao palestinski Pele, čiju smrt je potvrdila i UEFA.

Mohamed Salah oglasio se zbog ubistva fudbalera Sulejmana Al-Obeida Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Sulejman Al-Obeid, odnosno "palestinski Pele", poginuo je prije nekoliko dana dok je kao i mnogi stanovnici Palestine i to dok je samo čekao humanitarnu pomoć na jugu Pojasa Gaze. U bombardovanju koje je izveo Izrael, stradao je bivši fudbaler i otac petoro djece, čija smrt je duboko uznemirila javnost.

Zbog njegove smrti oglasila se UEFA koja je napisala samo da se oprašta od ovog fudbalera, dodavši da je davao nadu nebrojenim klincima, pa i u najtežim vremenima. Međutim, nigdje se ne pominje i kako je poginuo...


To je posebno zasmetalo Mohamedu Salahu, koji je prozvao UEFA zbog ovoga i njegova objava ima već sada preko 60 miliona pregleda. Nije ovo prvi put da se Salah javlja tokom sukoba Izraela i Palestine, a ovoga puta napisao je samo nekoliko riječi koje sve govore: "Možete li da nam kažete kako je poginuo, gdje i zašto?"

Jasno je da je ovim htio da ukaže na licemjerstvo i prećutkivanje iz Niona, gdje niti jednog trenutka nije odlučeno da se recimo klubovi iz Izraela izbace iz njihovih takmičenja, uprkos ovakvim zvjerstvima.

Za razliku od njih, ruski klubovi izbačeni su još 2022. godine i pitanje je kada će se vratiti pod okrilje UEFA.

Ko je palestinski Pele?


Tokom svoje duge fudbalske karijere, Sulejman Al-Obeid je postigao inače više od 100 golova, čime je postao jedna od najvećih zvijezda palestinskog fudbala, pa ne treba posebno podsjećati koliko je čitav narod Palestine uzrujan zbog ovoga. Karijeru je započeo u Hadamat Al-Šati, potom je prešao u Al-Amari na okupiranoj Zapadnoj obali, a kasnije i u Gazu.

Inače, jedan je od 321 člana Fudbalskog saveza Palestine koji je ubijen od početka sukoba u oktobru 2023. godine, tako da je život izgubio veliki broj fudbalera, trenera, administratora, sudija i članova uprave.

