Istog dana napustili Radnik, odlaze u isti klub: Đorđe Pantelić i Faruk Gogić idu u Rusiju!

Autor Dragan Šutvić
Dosadašnji standardni prvotimci Radnika karijeru nastavljaju u Rusiji.

Đorđe Pantelić i Faruk Gogić otišli iz Radnika u Rusiju Izvor: FK Radnik Bijeljina

Nakon što je predstavio prvo pojačanje, bijeljinski Radnik rastao se ove subote sa dvojicom prvotimaca. Klub su, naime, napustili krilni napadač Đorđe Pantelić i vezista Faruk Gogić, koji karijeru nastavljaju u Rusiji, u istom klubu.

Riječ je o Spartaku iz Kostrome, koji se takmiči u ruskoj Prvoj ligi (drugoligaški rang), u kojoj je nakon 20 kola na 4. poziciji, koja na kraju takmičarske godine vodi u baraž za popunu Premijer lige.

Pantelić je u dresu Radnika na teren istrčao 82 puta i postigao pritom 14 golova, čemu je dodao i 15 asistencija. Sa druge strane, Gogić je u plavom dresu odigrao meč manje, uz pet postignutih i četiri "spakovana" pogotka.

I jedan i drugi su u Radniku ove zime okončali drugi mandat, a prije njih, klub su napustili kapiten Damjan Krajišnik te Miroslav Maričić i Konstantin Češmedžijev.

(mondo.ba)

Tagovi

FK Radnik Bijeljina fudbal transferi Premijer liga BiH Faruk Gogić Đorđe Pantelić

