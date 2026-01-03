logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnik predstavio prvo pojačanje: Bivši prvotimac Slobode i Zrinjskog stigao u Bijeljinu

Radnik predstavio prvo pojačanje: Bivši prvotimac Slobode i Zrinjskog stigao u Bijeljinu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Aldin Hrvanović novi je igrač bijeljinskog premijerligaša.

Aldin Hrvanović pojačanje Radnika Izvor: FK Radnik Bijeljina

Sa prvim danima 2026. godine bijeljinski Radnik predstavio je prvog novajliju u igračkom kadru.

U klub je stigao ofanzivni vezista Aldin Hrvanović (1998.), koji je tokom protekle godine nosio dres Sileksa iz Kratova. U dresu tima iz Sjeverne Makedonije na teren je istrčao 34 puta i postigao devet golova.

Prije odlaska u Sileks, Hrvanović je u Bosni i Hercegovini bio, između ostalog, član Željezničara, Stupčanice, Igmana, Slobode i Zrinjskog. Navijačima mostarskog kluba posebno je ostao u sjećanju postigavši jedan od pogodaka u spektakularnom preokretu protiv AZ Alkmara (4:3) u prvom kolu Konferencijske lige 2023. godine.

Kada je riječ o bh. terenima, Hrvanović je branio i boje Radničkog iz Lukavca, Čapljine i Bratstva iz Gračanice.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Radnik Bijeljina Premijer liga BiH transferi Aldin Hrvanović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC