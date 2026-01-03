Radnik predstavio prvo pojačanje: Bivši prvotimac Slobode i Zrinjskog stigao u Bijeljinu

Aldin Hrvanović novi je igrač bijeljinskog premijerligaša.

Sa prvim danima 2026. godine bijeljinski Radnik predstavio je prvog novajliju u igračkom kadru.

U klub je stigao ofanzivni vezista Aldin Hrvanović (1998.), koji je tokom protekle godine nosio dres Sileksa iz Kratova. U dresu tima iz Sjeverne Makedonije na teren je istrčao 34 puta i postigao devet golova.

Prije odlaska u Sileks, Hrvanović je u Bosni i Hercegovini bio, između ostalog, član Željezničara, Stupčanice, Igmana, Slobode i Zrinjskog. Navijačima mostarskog kluba posebno je ostao u sjećanju postigavši jedan od pogodaka u spektakularnom preokretu protiv AZ Alkmara (4:3) u prvom kolu Konferencijske lige 2023. godine.

Kada je riječ o bh. terenima, Hrvanović je branio i boje Radničkog iz Lukavca, Čapljine i Bratstva iz Gračanice.

