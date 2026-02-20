logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija bacila suzavac poslije meča Lil - Zvezda: Pogledajte haos ispred stadiona, nastao stampedo

Policija bacila suzavac poslije meča Lil - Zvezda: Pogledajte haos ispred stadiona, nastao stampedo

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Pogledajte incidente ispred stadiona "Pjer Moroa" poslije utakmice Lila i Crvene zvezde kada je intervenisala policija.

Policija bacila suzavac poslije meča Lil - Zvezda Izvor: @hooliganscz1999/X

Policija je imala pune ruke posla nakon završetka meča Lila i Crvene zvezde na stadionu "Pjer Moroa". Zvezda je slavila protiv francuskog kluba 1:0 (1:0), što je razljutilo pristalice domaćeg tima koji su terali trenera Bruna Ženesija, dok su se obračunavali i sa igračima.

Gađali su ih bakljama i predmetima, zbog čega su igrači morali brzo da odu u svlačionicu, a policija je potom intervenisala van stadiona kada je došlo do gužve. Pogledajte snimak sa lica mjesta:


Kako se vidi na snimku, policija je bacila suzavac na navijače poslije utakmice Lila i Crvene zvezde, kada je nastao stampedo. Na ovaj način pokušali su da "raščiste" prostor oko stadiona, a do sada nije poznato da li ima povrijeđenih, kao ni da li su bili u pitanju samo navijači Lila, Crvene zvezde ili i jedni i drugi.

Bilo kako bilo, navijači Crvene zvezde, kojih je bilo više od dvije hiljade u Lilu, proslavili su sa svojim miljenicima ovu važnu pobjedu, a idućeg četvrtka u Beogradu probaće šampion Srbije da "potvrdi" prolazak u osminu finala Lige Evrope.

Do tada, Crvena zvezda igra i "vječiti" derbi koji je zakazan za 22. februar od 17 časova takođe na stadionu "Rajko Mitić".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lil FK Crvena zvezda Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC