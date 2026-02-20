Policija bacila suzavac poslije meča Lil - Zvezda: Pogledajte haos ispred stadiona, nastao stampedo

Pogledajte incidente ispred stadiona "Pjer Moroa" poslije utakmice Lila i Crvene zvezde kada je intervenisala policija.
Policija je imala pune ruke posla nakon završetka meča Lila i Crvene zvezde na stadionu "Pjer Moroa". Zvezda je slavila protiv francuskog kluba 1:0 (1:0), što je razljutilo pristalice domaćeg tima koji su terali trenera Bruna Ženesija, dok su se obračunavali i sa igračima.
Gađali su ih bakljama i predmetima, zbog čega su igrači morali brzo da odu u svlačionicu, a policija je potom intervenisala van stadiona kada je došlo do gužve. Pogledajte snimak sa lica mjesta:
19.02.2026, Lille - Crvena Zvezda, after match riots against 1312 near stadium, click for more here:https://t.co/wMp7MJTFbF— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)February 20, 2026
Kako se vidi na snimku, policija je bacila suzavac na navijače poslije utakmice Lila i Crvene zvezde, kada je nastao stampedo. Na ovaj način pokušali su da "raščiste" prostor oko stadiona, a do sada nije poznato da li ima povrijeđenih, kao ni da li su bili u pitanju samo navijači Lila, Crvene zvezde ili i jedni i drugi.
Bilo kako bilo, navijači Crvene zvezde, kojih je bilo više od dvije hiljade u Lilu, proslavili su sa svojim miljenicima ovu važnu pobjedu, a idućeg četvrtka u Beogradu probaće šampion Srbije da "potvrdi" prolazak u osminu finala Lige Evrope.
Do tada, Crvena zvezda igra i "vječiti" derbi koji je zakazan za 22. februar od 17 časova takođe na stadionu "Rajko Mitić".