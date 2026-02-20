logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta ako Crvena zvezda prođe Lil? Spremite se na novi žrijeb, dve velike ekipe mogu u Beograd

Šta ako Crvena zvezda prođe Lil? Spremite se na novi žrijeb, dve velike ekipe mogu u Beograd

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

S kim će Crvena zvezda igrati ako prođe Lil? Čeka je novi žrijeb i na njemu dva strašna imena.

S kim će Crvena zvezda igrati ako prođe Lil Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Crvena zvezda je pobijedila Lil u gostima 1:0 (1:0) i to znači da je vrlo blizu prolaska u osminu finala Lige Evrope. Da je bila malo preciznija, mogla je već sada da upiše prolaz, međutim moraće ipak da ga potvrdi idućeg četvrtka na stadionu "Rajko Mitić" gdje je ove sezone već pobjeđivala francuski klub.

Do tog meča čeka je i "vječiti" derbi, u koji će posle ovakvog rezultata sigurno ući raspoložena, a čim se završi krenuće sigurno i maštanje o osmini finala Lige Evrope, gdje bi je potencijalno čekao vraški težak posao.

S kim Zvezda igra ako prođe Lil?

Nova pravila u Ligi Evrope su takva da je će žrijeb osmine finala biti poludirigovan. Kao i poslije grupne faze, vrlo bitna je pozicija na kojoj je ekipa završila na tabeli, pa u odnosu na nju može da dobije samo jednog od dva protivnika. Mjesto na kome je Zvezda završila (15. pozicija), pokazalo se kao jedno od najnezgodnijih.

Već sada Crvena zvezda zna da ako prođe Lil, na žrijebu koji je 27. februara od 13 časova - može da igra samo protiv Liona ili Aston vile, dvije ekipe koje su bile i najbolje u grupnoj fazi Lige Evrope.

Na tom žrijebu "otvoriće" se i čitav kostur, a evo kako trenutno izgleda pred posljednji žrijeb za ovu sezonu u Ligi Evrope:

Izvor: UEFA/Screenshot

Važni datumi u Ligi Evrope:

  • 27. februar - žreb osmine finala i ostatka Lige Evrope
  • 12. mart - prvi meč osmine finala
  • 19. mart - drugi meč osmine finala
  • 9. april - prvi meč četvrtfinala
  • 16. april - drugi meč četvrtfinala
  • 30. april - prvi meč polufinala
  • 7. maj - drugi meč polufinala
  • 20. maj - finale u Istanbulu na stadionu Bešiktaša

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Liga Evrope fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC