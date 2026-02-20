Šta ako Crvena zvezda prođe Lil? Spremite se na novi žrijeb, dve velike ekipe mogu u Beograd

S kim će Crvena zvezda igrati ako prođe Lil? Čeka je novi žrijeb i na njemu dva strašna imena.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Crvena zvezda je pobijedila Lil u gostima 1:0 (1:0) i to znači da je vrlo blizu prolaska u osminu finala Lige Evrope. Da je bila malo preciznija, mogla je već sada da upiše prolaz, međutim moraće ipak da ga potvrdi idućeg četvrtka na stadionu "Rajko Mitić" gdje je ove sezone već pobjeđivala francuski klub.

Do tog meča čeka je i "vječiti" derbi, u koji će posle ovakvog rezultata sigurno ući raspoložena, a čim se završi krenuće sigurno i maštanje o osmini finala Lige Evrope, gdje bi je potencijalno čekao vraški težak posao.

S kim Zvezda igra ako prođe Lil?

Nova pravila u Ligi Evrope su takva da je će žrijeb osmine finala biti poludirigovan. Kao i poslije grupne faze, vrlo bitna je pozicija na kojoj je ekipa završila na tabeli, pa u odnosu na nju može da dobije samo jednog od dva protivnika. Mjesto na kome je Zvezda završila (15. pozicija), pokazalo se kao jedno od najnezgodnijih.

Već sada Crvena zvezda zna da ako prođe Lil, na žrijebu koji je 27. februara od 13 časova - može da igra samo protiv Liona ili Aston vile, dvije ekipe koje su bile i najbolje u grupnoj fazi Lige Evrope.

Na tom žrijebu "otvoriće" se i čitav kostur, a evo kako trenutno izgleda pred posljednji žrijeb za ovu sezonu u Ligi Evrope:

Izvor: UEFA/Screenshot

Važni datumi u Ligi Evrope: