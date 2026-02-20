logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lil tražio da odloži meč pred gostovanje Crvenoj zvezdi: Nezapamćen haos, iskoristiće "vječiti" derbi

Lil tražio da odloži meč pred gostovanje Crvenoj zvezdi: Nezapamćen haos, iskoristiće "vječiti" derbi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Lil je tražio da odloži meč francuskog prvenstva protiv Anžea zbog loših vremenskih prilika i tako bi mogao da iskoristi što Crvena zvezda pred revanš igra "vječiti" derbi s Partizanom.

Lil tražio da odloži meč pred gostovanje Crvenoj zvezdi: Nezapamćen haos, iskoristiće "vječiti" derbi Izvor: mondo.ba

Lil je tražio da odloži utakmicu francuskog prvenstva protiv Anžea koja je zakazana za nedjelju, kako bi imao sedam dana da se odmori i spremi za revanš sa Crvenom zvezdom u Beogradu. Odluka nije još donijeta i trebalo bi da bude u toku dana, a pitaju se Fudbalski savez Francuske i Liga 1.

O čemu se radi? Nakon što je Crvena zvezda pobijedila Lil 1:0 na stadionu "Pjer Moroa", oba tima imala su zakazane utakmice ovog vikenda. Zvezda kod kuće igra "vječiti" derbi s Partizanom u nedjelju, a Lil je trebalo da gostuje Anžeu, međutim izgleda da će francuski klub spremniji dočekati revanš utakmicu jer su ogromni izgledi da ona bude odložena zbog vremenskih prilika koje su pogodile zapadnu Francusku.

Upaljen je "crveni alarm" u ovom dijelu zemlje i već u četvrtak ujutru spominjala se ova opcija, a sada je potvrđeno i da je Lil tražio da se utakmica odloži, pošto mu odgovara i da "predahne" do idućeg četvrtka.

"Konačna odluka biće donijeta ovog petka. Treba napomenuti da stadion Rejmon Kopa nije direktno pogođen, ali vlasti takođe ispituju angažovanje policijskih snaga oko sportskog događaja dok su trenutno fokusirane na oblasti pogođene poplavama. Fudbal trenutno ne djeluje kao prioritet s obzirom na trenutne prilike u zapadnoj Francuskoj", naglašava se u saopštenju.

Inače, danima u ovom području pada kiša i postoji mogućnost poplava, kao i nestanka električne energije: "Ozbiljne poplave su moguće, uključujući i područja koja rijetko podliježu poplavama. Saobraćajni uslovi mogu biti izuzetno otežani na cijeloj mreži puteva ili železnica. Može doći do nestanka struje u različitim intervalima, dok postoji mogućnost i pucanja postavljenih nasipa", saopšteno je iz nadležnih institucija.

Podsjetimo, Crvena zvezda dočekuje Lil idućeg četvrtka od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić".

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:06
Džej Enem posle Lil - Zvezda
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Lil Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC