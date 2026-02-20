Lil tražio da odloži meč pred gostovanje Crvenoj zvezdi: Nezapamćen haos, iskoristiće "vječiti" derbi

Lil je tražio da odloži meč francuskog prvenstva protiv Anžea zbog loših vremenskih prilika i tako bi mogao da iskoristi što Crvena zvezda pred revanš igra "vječiti" derbi s Partizanom.

Lil je tražio da odloži utakmicu francuskog prvenstva protiv Anžea koja je zakazana za nedjelju, kako bi imao sedam dana da se odmori i spremi za revanš sa Crvenom zvezdom u Beogradu. Odluka nije još donijeta i trebalo bi da bude u toku dana, a pitaju se Fudbalski savez Francuske i Liga 1.

O čemu se radi? Nakon što je Crvena zvezda pobijedila Lil 1:0 na stadionu "Pjer Moroa", oba tima imala su zakazane utakmice ovog vikenda. Zvezda kod kuće igra "vječiti" derbi s Partizanom u nedjelju, a Lil je trebalo da gostuje Anžeu, međutim izgleda da će francuski klub spremniji dočekati revanš utakmicu jer su ogromni izgledi da ona bude odložena zbog vremenskih prilika koje su pogodile zapadnu Francusku.

Upaljen je "crveni alarm" u ovom dijelu zemlje i već u četvrtak ujutru spominjala se ova opcija, a sada je potvrđeno i da je Lil tražio da se utakmica odloži, pošto mu odgovara i da "predahne" do idućeg četvrtka.

"Konačna odluka biće donijeta ovog petka. Treba napomenuti da stadion Rejmon Kopa nije direktno pogođen, ali vlasti takođe ispituju angažovanje policijskih snaga oko sportskog događaja dok su trenutno fokusirane na oblasti pogođene poplavama. Fudbal trenutno ne djeluje kao prioritet s obzirom na trenutne prilike u zapadnoj Francuskoj", naglašava se u saopštenju.

Inače, danima u ovom području pada kiša i postoji mogućnost poplava, kao i nestanka električne energije: "Ozbiljne poplave su moguće, uključujući i područja koja rijetko podliježu poplavama. Saobraćajni uslovi mogu biti izuzetno otežani na cijeloj mreži puteva ili železnica. Može doći do nestanka struje u različitim intervalima, dok postoji mogućnost i pucanja postavljenih nasipa", saopšteno je iz nadležnih institucija.

Podsjetimo, Crvena zvezda dočekuje Lil idućeg četvrtka od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić".

