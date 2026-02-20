logo
Haos na terenu poslije pobjede Zvezde: Zvižduci i baklje, navijači otjerali igrače Lila

Haos na terenu poslije pobjede Zvezde: Zvižduci i baklje, navijači otjerali igrače Lila

Pristalice francuskog tima pobjesnile na svoje ljubimce

Navijači Lila otjerali igrače sa terena Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Crvena zvezda pobijedila je Lil, a navijači domaćeg tima su veoma teško podneli taj rezultat. Kada se meč na stadionu "Pjer Moro" završio, ka terenu su poletjele baklje, uz zvižduke za igrače francuskog tima.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Dok su navijači Lila bili bijesni na svoje ljubimce, igrači Zvezde slavili su sa svojim navijačima, a bio je veliko slavlje i u loži u kojoj je bila delegacija crveno-bijelih, predvođena generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem.

Izvor: FK Crvena zvezda

Ekipa Dejana Stankovića ostvarila je istorijsku pobjedu, prvu Zvezdinu na teritoriji Francuske i napravil sjajan uvod u veoma važne dane. U nedjelju je očekuje izuzetno bitan 178. "večiti" derbi protiv Partizana na stadionu "Rajko Mitić", a narednog četvrtka od 18.45 revanš protiv Lila.

